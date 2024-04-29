日本黃金週現觀光潮 高野山居民無救護車可用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京29日綜合外電報導）日本正逢連續假期黃金週，大量遊客湧入擁有世界遺產的和歌山縣高野町高野山地區。不過人口僅2641人的高野町一年多達140萬人造訪，也讓救護車不夠、塞車等問題浮上檯面。

日本富士新聞網（FNN）報導，高野山有117座寺院群聚，位於當地的金剛峰寺是高野山真言宗的總本山，常有日本各地的信徒造訪。加上當地參拜道路「紀伊山地的靈場與參詣道」、「女人道」等被聯合國列為世界遺產後，每年吸引大批外國遊客前來。

高野山的宿坊西禪院在今年黃金週期間幾乎客滿，寺方還準備英語說明以因應體驗修行的外國遊客。

不過，大量遊客湧入也影響居民生活，「觀光公害」（overtourism）已經成為當地頭痛的問題。

這次黃金週期間，有些車輛直接停在人行道上，導致行人被迫走在車道上繞道而行，險象環生。

此外，遊客亂丟垃圾與菸蒂也是個問題。高野町公所指出，為了防範遊客亂丟垃圾，町公所的職員與相關業者從早開始撿拾路上垃圾。不過FNN記者走在當地街道上時，路邊仍可見到垃圾。

而最讓高野町頭痛的問題則是「塞車」。「盂蘭盆節」、賞楓季節等旅遊旺季，最多能容納1000輛汽車的停車場，湧入超過7000輛車，到處都在塞車。

高野町的名勝每年吸引140萬信徒與外國遊客來訪，平均每天約3800人造訪當地，這個數字幾乎是當地人口的1.5倍。

而需要緊急送醫的人半數以上都是觀光客，町內僅有的2輛救護車可能也難以顧及當地居民。

為了解決塞車問題，高野町町長平野嘉也表示，未來將在高野山外設置停車場，並安排接駁車載運遊客。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，為了因應「觀光公害」，高野町預計2028年4月左右開徵「訪問稅」，作為停車場保全、管理公廁等費用的財源。而這些費用每年加起來約5000萬日圓（約新台幣1062萬元）。町公所未來將研擬徵收方法以及徵收金額。

平野嘉也表示，「町的現狀幾乎已經接近極限了，在當地人口日趨減少的情況下，稅收也在減少。為了維持不造成居民困擾的觀光以及修建基礎設施，未來公平地分擔費用可能不可或缺」。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1130429