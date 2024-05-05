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京都站發現可疑物品虛驚一場 列車停駛引發混亂[影]

2024/5/5 17:41（5/5 18:02 更新）
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影片來源：京都新聞

（中央社東京5日綜合外電報導）日本JR京都站今天下午4時30分左右被發現可疑物品，當地警方出動防爆小組處理，最後證實虛驚一場。由於正值黃金週長假收假，這起事件造成5條電車路線一度停駛引發混亂。

日本京都新聞報導，京都府警方表示，在京都站內發現的可疑背包內物品為衣物。京都站的站務人員因為看到背包外面寫有「四鹽化一黃酸」6個漢字，所以認為背包內可能有化學藥品而通報警方。

日本放送協會（NHK）報導，JR西日本公司一度停駛京都站內發車及抵達的京都線、奈良線、琵琶湖線、嵯峨野線及湖西線列車，並在下午5時30分確認安全後陸續復駛。

讀賣電視台報導，警方表示，今天下午4時過後，站務人員在抵達JR京都站的電車內發現一個可疑背包，由於背包外側寫有像化學藥品的名稱，所以警方出動防爆小組前往現場確認。

JR西日本公司一度限制民眾進入京都站並疏散站內乘客，也暫時停駛京都站出發或抵達的各條電車路線。JR東海公司則表示，東海道新幹線正常行駛。（譯者：黃名璽）1130505

#京都
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