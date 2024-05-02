男偷拍3792人裙底風光獲利逾千萬遭起訴 地點遍及北市捷運站、高中

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（中央社記者洪學廣高雄2日電）廖姓男子民國106年起在北部市區隨機偷拍女子及少女裙底風光，後製分類後在網路兜售，藉此牟利上千萬買房，受害者高達3792人；雄檢近日依違反兒少法等罪嫌起訴廖男。

檢方調查，36歲廖男自106年起在台北市區捷運站、百貨公司、高中等處，將Gopro攝影機藏匿於背包，隨機尋找已滿或未滿18歲不知情女子或女高中生，並以低角度拍攝裙底風光影像，加上從其他管道取得的偷拍影像後，進行後製、分類及打上浮水印。

高雄地檢署今天指出，廖男自107年11月中旬起在LINE群組以每片新台幣200元至500元兜售或跟他人交換，並在去年2月間在通訊軟體Telegram經營頻道「胖馬子」販賣，販賣影像更以編號、分類製成目錄，方便買家瀏覽選購。

檢警查出，頻道買家購買前，須先儲值泰達幣（換算新台幣2000多元）加入會員，接著即可獲贈部分性影像影片及2000點數作為看片金，若想再儲值則可用泰達幣或1000元兌換點數，每片價位從200元至900元不等；會員甚至分為3個等級，一般會員為露臉目錄不含裙底圖，一般VIP會員及尊貴VIP會員，目錄含裙底圖，且均有制服學生系列購買權限，會員人數達300多人。

高雄地檢署接獲民眾檢舉後，去年12月12日前往廖男台北市士林區、桃園市桃園區等處所搜索，將他拘提到案，訊後聲押獲准，但羈押期限2個月屆期後並未延押。

檢方統計被害人數達3792人，自108年起不法獲利1006萬2958元，檢察官同時聲請法院宣告沒收依法查扣被告名下不動產、金融帳戶存款162萬多元及各類有價證券，近日偵結後依違反兒童及少年性剝削防制條例、兒童及少年福利與權益保障法、個人資料保護法等罪嫌起訴。（編輯：陳仁華）1130502