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男偷拍3792人裙底風光獲利逾千萬遭起訴 地點遍及北市捷運站、高中

2024/5/2 16:33（5/2 17:00 更新）
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廖姓男子民國106年起在北部市區隨機偷拍女子及少女裙底風光，後製分類後在網路兜售，藉此牟利上千萬買房，受害者高達3792人。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
廖姓男子民國106年起在北部市區隨機偷拍女子及少女裙底風光，後製分類後在網路兜售，藉此牟利上千萬買房，受害者高達3792人。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者洪學廣高雄2日電）廖姓男子民國106年起在北部市區隨機偷拍女子及少女裙底風光，後製分類後在網路兜售，藉此牟利上千萬買房，受害者高達3792人；雄檢近日依違反兒少法等罪嫌起訴廖男。

檢方調查，36歲廖男自106年起在台北市區捷運站、百貨公司、高中等處，將Gopro攝影機藏匿於背包，隨機尋找已滿或未滿18歲不知情女子或女高中生，並以低角度拍攝裙底風光影像，加上從其他管道取得的偷拍影像後，進行後製、分類及打上浮水印。

高雄地檢署今天指出，廖男自107年11月中旬起在LINE群組以每片新台幣200元至500元兜售或跟他人交換，並在去年2月間在通訊軟體Telegram經營頻道「胖馬子」販賣，販賣影像更以編號、分類製成目錄，方便買家瀏覽選購。

檢警查出，頻道買家購買前，須先儲值泰達幣（換算新台幣2000多元）加入會員，接著即可獲贈部分性影像影片及2000點數作為看片金，若想再儲值則可用泰達幣或1000元兌換點數，每片價位從200元至900元不等；會員甚至分為3個等級，一般會員為露臉目錄不含裙底圖，一般VIP會員及尊貴VIP會員，目錄含裙底圖，且均有制服學生系列購買權限，會員人數達300多人。

高雄地檢署接獲民眾檢舉後，去年12月12日前往廖男台北市士林區、桃園市桃園區等處所搜索，將他拘提到案，訊後聲押獲准，但羈押期限2個月屆期後並未延押。

檢方統計被害人數達3792人，自108年起不法獲利1006萬2958元，檢察官同時聲請法院宣告沒收依法查扣被告名下不動產、金融帳戶存款162萬多元及各類有價證券，近日偵結後依違反兒童及少年性剝削防制條例、兒童及少年福利與權益保障法、個人資料保護法等罪嫌起訴。（編輯：陳仁華）1130502

廖姓男子在北部市區隨機偷拍女子和未成年少女裙底風光並上網兜售，販賣的影像更以編號、分類製成目錄，方便買家瀏覽選購，藉此牟利新台幣上千萬元，高雄地檢署接獲檢舉循線將廖男拘提到案，近日依違反兒少法等罪起訴。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 113年5月2日
廖姓男子在北部市區隨機偷拍女子和未成年少女裙底風光並上網兜售，販賣的影像更以編號、分類製成目錄，方便買家瀏覽選購，藉此牟利新台幣上千萬元，高雄地檢署接獲檢舉循線將廖男拘提到案，近日依違反兒少法等罪起訴。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 113年5月2日
#高雄地檢署
#個人資料保護法
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