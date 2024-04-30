高雄某國小校長涉偷拍遭押 陳其邁：惡性重大解聘

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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）高雄市某國小校長因涉嫌偷拍遭到收押。高雄市長陳其邁今天表示，涉案校長已坦承犯行，惡性重大，已決議給予解聘處分，同時也針對校園進行反針孔監測，確認校園安全。

陳其邁今天下午在市政會議前接受媒體聯訪表示，此案日前接獲檢方通知，這名校長在校外某處有違法犯行，偵查過程中，這名校長也坦承犯行，相關證據進行保全及追查中。

陳其邁痛批，這名校長的行為非常不應該，惡性重大，因此決議給予解聘處分，永不錄用，目前先指派督學代理校長，之後再選任新校長就任。

陳其邁並表示，接獲通知後，也同步在校園內進行反針孔監測，並無發現異狀。其他校園也同步進行反針孔監測檢查，確保學童安全。此案因事涉未成年少年，有隱私保護問題，相關案件內容則由檢方統一說明。

檢警調查，這名校長涉偷拍未成年人裸露不雅照片，並被發現報警，全案依違反兒少性剝削條例等罪移送雄檢偵辦。

高雄地方法院行政庭長葉文博指出，被告竊錄未滿18歲女子性影像，分別涉犯兒童及少年性剝削防制條例，違反本人意願方式使少年被拍攝性影像罪嫌、無故攝錄性影像罪嫌。

葉文博表示，被告經法官訊問後坦承犯行，並有卷內各項證據佐證，足認其犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，據此裁定自4月27日起羈押2個月。（編輯：謝雅竹）1130430