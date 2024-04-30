高雄某國小校長涉偷拍遭羈押 教育局先停職調查

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（中央社記者林巧璉、洪學廣高雄30日電）高雄市某國小校長因涉嫌偷拍日前遭高雄地檢署收押。高雄市教育局今天表示，嚴正譴責觸法行為，已立即撤換校長、停職調查，指派督學代理校長職務，若判刑將予以解聘。

檢警調查，這名校長涉偷拍未成年人裸露不雅照片，並被發現報警，全案依違反兒少性剝削條例等罪移送雄檢偵辦。現案情仍待釐清，但初步了解目前掌握沒有在校園偷拍情形。

高雄地方法院行政庭長葉文博指出，被告竊錄未滿18歲女子性影像，分別涉犯兒童及少年性剝削防制條例，違反本人意願方式使少年被拍攝性影像罪嫌、無故攝錄性影像罪嫌。被告經法官訊問後坦承犯行，並有卷內各項證據佐證，足認其犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，據此裁定自4月27日起羈押2個月。

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教育局發布訊息表示，28日接獲檢調單位通知，這名校長涉嫌違反刑法遭羈押；因事發突然，接獲檢調通知後已按規定馬上派任督學先代理校長職務，保障學生受教權益。後續配合檢方偵辦，如確有不法情事絕不寬貸；經判刑確定入監服刑或褫奪公權，依「教育人員任用條例」第31條規定解聘。

教育局指出，目前學校維持正常教學及校務運作，也強調身為教育人員，道德操守為第一要務，校長為一校之長，務必用更高標準要求自己。法律是道德的最低標準，任何觸犯法律行為都是教職人員所不允許。（編輯：孫承武）1130430