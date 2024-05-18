0512-0518一週大事

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一週大事關注焦點：斯洛伐克總理遭槍擊／美對中國加徵關稅／新喀里多尼亞大暴動／OpenAI推新模式GPT-4o／國會職權修正法案衝突／Uber Eats併台灣foodpanda／金曲35入圍名單

國際新聞

★斯洛伐克總理遭槍擊傷勢嚴重但穩定 初步定調71歲槍手因政治動機暗殺

斯洛伐克總理費佐15日在漢德洛瓦舉行政府會議後遇襲，身中5槍的他性命一度垂危，手術後情況暫時穩定，但傷勢仍然嚴重，醫生將於20日開會評估將他轉院到首都就醫的可能性。犯下這起暗殺事件的槍手身分也遭起底，該男子是來自斯洛伐克中部的71歲作家，斯洛伐克內政部長表示，根據「與凶嫌的初步談話」，這次的暗殺未遂是出於政治動機。

★美將對5825億元中國商品加徵關稅 電動車稅率增至100%

美國14日宣布將對價值180億美元從中國進口的商品，包括電動車、電池、鋼、關鍵礦物等戰略產業加徵關稅，電動車關稅稅率預計增至100%，半導體關稅稅率將於2025年底前增至50%。白宮指出，此舉旨在促使中國消除有關技術轉移、智慧財產和創新方面的不公平貿易行徑，美國總統拜登抨擊中國的不公平經濟行為是「作弊」，傷害美國製造業及勞工。中國商務部對此表示強烈不滿，認為美方「將經貿問題政治化、工具化」，將嚴重影響雙邊合作氛圍。

★李顯龍執政20年交棒 星國總理黃循財15日宣誓就職

掌權近20年的新加坡總理李顯龍15日卸任，他開創經濟多元化，打造現代化新加坡的同時打壓異議，祭出誹謗法對付反對人士不手軟。接任總理的黃循財在就職演說上表示，未來會竭盡所能肩負重任，並強調目前全球面對的是一個充滿競爭與衝突的世界局勢，新加坡不僅要在維護國家利益與權利的同時與各方相處，也重視東協的核心地位，他也希望美中關係保持穩定，新加坡會繼續與雙方接觸。

★香港駐倫敦官員等3人被控違英國安法 為港府情蒐監控闖民宅

英國3名男子被控違反英國「國家安全法」，協助香港情報機構，這3人包含英國邊境部隊成員、退役軍人，以及香港駐倫敦經貿辦官員。他們被指採集資訊、監控異議人士，並企圖闖入民宅，時間點落在去年12月20日至今年5月2日之間，目前3人已獲保釋但遭限制出境，下次出庭日期訂於5月24日。

★習蒲會後簽深化合作聯合聲明 分別前罕見相擁

俄羅斯總統蒲亭（右）與中國國家主席習近平（左）16日在分別前相擁。（Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via 路透社）

俄羅斯總統蒲亭16日抵達北京展開國是訪問，中國國家主席習近平在北京人民大會堂外舉行歡迎儀式後雙方進行會談，兩人會後共同簽署加強反對美國領導的世界秩序，矢言從太空、核子技術、金融業到製造業等各領域進行合作的聲明，習近平在分別前緊握蒲亭肩膀並兩度擁抱他，罕見相擁畫面引起熱議。

★立陶宛大選首輪投票無人過半 現任總統總理5月26日第2輪決選

立陶宛總統選舉首輪結果13日出爐，因8位候選人中無人得票過半，26日將舉行第2輪決選，由現任總統瑙塞達對決總理席莫尼特。瑙塞達在第一輪投票以46%的得票率領先，席莫尼特則拿下16%的選票，這次選舉投票率超過59%，創下1997年總統大選以來最高紀錄。瑙塞達選前曾拋出「駐立陶宛台灣代表處」有更名必要，以穩定對中關係，引發關切。

★法屬新喀里多尼亞爆發30多年最大暴動 抗議選制改革

法屬太平洋群新喀里多尼亞自13日爆發30多年最大暴動，已至少有5人喪生，包括2名憲兵。這場暴動起因於法國國會近來通過一項投票制度變革，允許住在新喀里多尼亞長達10年的法國居民參與當地省級選舉投票。獨派人士擔心，這麼做將有利於親法國的政治人物，造成原住民卡納克族的分量減輕，抗議人士的示威逐漸演變為暴動，法國總統馬克宏15日宣布當地進入緊急狀態。

★印尼東部伊布火山又噴發 當局疏散數百居民

印尼伊布火山17日早上再度噴發。（安塔拉通訊社）

印尼東部伊布火山13日噴發，火山灰柱直入雲端高度超過5公里。16日印尼當局將伊布火山警戒級別升至4級預警系統的最高級，並疏散附近7個村莊的居民。17日早上伊布火山又再次噴發，火山灰高出山頂4000公尺。伊布火山是印尼最活躍的火山之一，去年噴發超過2萬1000次。

★泰國毒品管制名單擬重列大麻 並視為軟性毒品

泰國政府在2022年6月9日將大麻從毒品管制名單中移除，成為東南亞首個大麻合法化的國家，不過大麻合法化腳步過快，相關法令配套沒有同步制定，導致空窗期亂象叢生，泰國新政府在去年9月上台後，政策大轉彎，擬重新將大麻列為管制毒品。泰國公共衛生部長13日表示，預計今年內將大麻重新列為第5級管制毒品並視為軟性毒品。

★OpenAI新模式GPT-4o凸顯對話能力 逼真即時回覆反應超快

OpenAI在13日推出更高性能、更高效AI技術模式GPT-4o，新功能讓使用者可以在對ChatGPT講話時，沒有延遲地取得即時回覆，同時還能在ChatGPT講話的時候打斷它，這兩項逼真對話的特點在聊天機器人上前所未見，且所有用戶都可以免費使用GPT-4o。

國內新聞

★國會職權修正法案立院朝野激烈衝突6立委送醫 看懂5大攻防重點

民進黨立委沈伯洋（中摔落者）等人欲搶占主席台但遭國民黨立委推落，沈伯洋以倒栽蔥方式摔下，隨後被救護車送往醫院就醫。中央社記者翁睿坤攝 113年5月17日

立法院會17日審查國會職權修法相關法案，朝野歧見極大，從清晨起就爆發衝突，晚間嚴重肢體衝突造成6位立委送醫。法案內容包含總統國情報告常態化、藐視國會罪、立委行使人事同意權、調查權、聽證權等條文，會議進行至晚上12時，二讀總統國情報告採即時回答，後續條文21日將繼續處理。自立法院第11屆開議以來，國會職權修法成為朝野攻防重中之重，中央社彙整相關攻防重點 ，帶您一次看。

★Uber Eats併購foodpanda台灣外送事業 公平會關注市場集中度

Uber Eats於14日宣布將併購foodpanda台灣外送事業，這次交易金額約9.5億美元，目標2025年上半年完成交易，不過此交易需經公平會審核。公平會表示，此案是外送兩大龍頭結合案，對市場影響不容小覷，將聚焦市場集中度變化、單方效果及協同效果，不排除召開公聽會或座談會。

★林飛帆內定國安會副秘書長 馬永成黃重諺任諮詢委員

新政府新一波人事案14日公布，確認總統府副秘書長、發言人與國安會體系等人事。總統府副秘書長張惇涵留任、前立委何志偉候任總統府副秘書長，前民進黨副秘書長林飛帆候任國安會副秘書長，總統府發言人則將由賴清德競選總部發言人郭雅慧，以及民進黨國際部主任李問接任，身兼潛艦國造小組召集人的國安會諮委黃曙光獲得留任。

★立院三讀限縮交通違規檢舉 未戴安全帽、汽車人行道違停等除外

立法院14日三讀修正通過道路交通管理處罰條例部分條文，限縮民眾可對交通違規檢舉的項目，明定騎機車手持行動電話通話、汽機車駕駛人吸菸影響他人行車安全、倒車未顯示燈光或不注意行人及大型車倒車無人在後指引等，不開放民眾檢舉，但保留騎機車未戴安全帽、汽車在人行道及行穿線違停、占用身障專用車位等項目，仍開放檢舉，最快6月可以施行。

★大馬6月1日出入境新措施 台灣旅客可走自動通關閘門

台灣旅客未來赴馬來西亞可以走自動通關閘門了，大馬內政部長賽夫丁16日宣布從6月1日起，新增36個低風險國家和地區的入出境旅客可以使用自動通關閘門，加速通關效率，其中包括台灣、中國與香港的旅客，屆時共46個國家的旅客適用自動通關系統。

★洪一中成中職首名千勝總教練 坦言20年來不容易：我是很幸運的人

中華職棒台鋼雄鷹隊總教練洪一中15日達成執教生涯第1000勝里程碑。（中央社製圖）

台鋼雄鷹總教練洪一中15日完成執教生涯千勝里程碑，締造史無前例的紀錄，賽後洪一中坦言拿到千勝確實很難，雖然經歷過許多波折，但他是一個很幸運的人，20年來也不斷在學習與時俱進。洪一中更直言這個工作因戰績不好被撤換機率很高，如果會怕，很多時候沒辦法做很正確的判斷或決定，「順其自然就好，該你的就是你的」。

★妮妃雅舞進總統府 封蔡總統台灣的媽媽「感謝妳讓我變成今天的樣子」

總統蔡英文15日在總統府接見魯保羅變裝皇后秀冠軍妮妃雅（後中），妮妃雅直接在敞廳演出，現場掌聲不斷。中央社記者謝佳璋攝 113年5月15日

總統蔡英文15日接見魯保羅變裝皇后秀冠軍得主妮妃雅，妮妃雅也在總統府表演變裝秀，她在致詞時感謝蔡總統讓她到總統府演出，成為全世界第一個總統府有皇后表演的地方。妮妃雅說，蔡總統讓台灣有很多的第一，像是婚姻平權及成為台灣第一名女總統，因為有蔡總統的榜樣，可以展現出「我們的美貌」，她謝謝蔡總統8年的貢獻，成為台灣的媽媽。

★金曲35楊乃文入圍8項最風光 林俊傑再角逐華語歌王

第35屆金曲獎16日公布入圍名單，歌后楊乃文以「FLOW」入圍8個獎項為大贏家，金曲歌王林俊傑再度角逐華語歌王，而黃妃則是12度競爭台語歌后，最佳樂團獎入圍者也掀起討論，滅火器、告五人、草東沒有派對等7組樂團同搶一獎。

★人工生殖法修正草案 增列單身、代孕及同性伴侶

衛福部14日預告人工生殖法修正草案，開放同性伴侶、單身人工生殖合法，各界較無共識的代理孕母也在增列適用範圍內，草案擬開放代理孕母但禁止商業目的，代孕條件為設籍台灣、年滿20歲至40歲、有足月懷孕生產經驗者，以終身1次活產為限。草案預告至7月13日，國健署力拚年底送入行政院。

★黃子佼持有未成年性影像改依兒少性剝削起訴 北檢續查扣案硬碟

藝人黃子佼被控強制性交、強制猥褻、強制拍攝影片獲不起訴處分，不過檢方搜索其住處時查獲7部兒少性影像，將他緩起訴2年處分。17日北檢依違反兒少性剝削條例起訴黃子佼，扣案硬碟中其它影像是否有未成年女子部分，仍持續清查中。