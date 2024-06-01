0526-0601一週大事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

一週大事關注焦點：川普封口費案定罪／北韓空飄氣球又射彈／美中防長會晤／以色列襲拉法難民營／立院職權修法三讀／多國挺台參與WHA／中再取消ECFA部分關稅減讓／新竹晴空匯火災

國際新聞

★川普封口費案34項指控全有罪 成美國首位被刑事定罪前總統

美國紐約陪審團5月30日裁決，前總統川普因2016年大選前支付豔星封口費一事偽造文件，34項指控全部有罪，川普成為第一位在刑事審判中被定罪的前美國總統，承審法官定7月11日判刑。由於國會在南北戰爭後通過的憲法第14修正案，只禁止參與叛亂者競選總統。因此無論刑事判決定罪或入獄服刑，都不影響川普參選或就任總統的資格。

★北韓空飄數百垃圾氣球至南韓後 朝東海射數枚短程彈道飛彈

南韓多地5月28日起發現數百來自北韓的空飄氣球，氣球上綁著裝有垃圾、排泄物等各種污穢物的塑膠袋，用來連結塑膠袋與氣球的繩上還裝有計時器與引爆裝置。數小時後，北韓發射數枚短程彈道飛彈。專家指出，北韓一連串行動，可視為金正恩政權對中國、日本和南韓舉行三方峰會的憤怒反擊。尤其是這場峰會發表共同聲明，矛頭指向北韓的核子武器。

★美中防長香格里拉對話會晤 奧斯汀關切解放軍挑釁台海

美國國防部長奧斯汀（左2）和中國國防部長董軍（右1）31日在新加坡舉行香格里拉對話會談。（圖取自x.com/SecDef）

第21屆香格里拉對話論壇5月31日在新加坡登場，美國國防部長奧斯汀和中國國防部長董軍舉行自2022年以來的首度面對面會談，奧斯汀對中國在台灣海峽周邊「挑釁行動」表達關切。奧斯汀6月1日發表演說，提及早前和中國國防部長董軍坦誠討論。他說，美方將繼續加強朝鮮半島的穩定、持續支持台海維持現狀。

★以色列空襲拉法難民營45死249傷 國際譴責、歐盟同意重啟援助團

巴勒斯坦難民27日在遭以色列空襲炸毀的營地餘燼旁尋找食物。（路透社）

以色列5月26日空襲加薩走廊南部城市拉法，導致收容巴勒斯坦人的營地陷入火海，加薩衛生部通報，有45人命喪火窟、249人受傷。國際社會齊聲譴責以色列；歐盟則表示原則上同意重啟拉法援助團。

★香港泛民初選案 14人顛覆國家政權罪名成立

香港47名泛民主派人士被控串謀顛覆國家政權罪，其中16人否認控罪，法院5月30日裁定14人罪成。2020年在泛民組織民主動力的主導下，泛民一連兩天舉行初選，目的是選出參加立法會選舉泛民代表，並爭取在立法會選舉取得過半數議席，以否決政府議案。港府依國安法控告他們串謀顛覆國家政權，指他們試圖操控投票，令他們取得足夠票數讓政府停擺。

★強烈氣旋襲孟加拉和印度 至少65死

強烈氣旋侵襲孟加拉和鄰國印度地勢較低的地區，加上隨之而來的暴雨，已導致兩國總計至少65人死亡。孟加拉和印度每年都有氣旋來襲，但侵襲人口密集海岸地區的超級風暴數量已大幅增加。科學家表示，這是氣候變遷助長更多的風暴。

★日本財務省認干預匯市 過去5週砸近9.8兆日圓

日本政府5月31日表示，過去5週期間為支撐日圓匯價，共砸近9.8兆日圓。先前由於日圓兌美元匯率創下34年來新低，迫使日本自2022年以來再次干預匯市。

★立陶宛總統得票率逾75%獲連任 曾入共產黨今堅定反俄挺烏

立陶宛中右翼總統瑙塞達（前）26日贏得連任。（路透社）

立陶宛中右翼總統瑙塞達5月26日贏得連任，他在重大政策上以立場溫和著稱，他也是烏克蘭的堅定支持者，特別是在俄羅斯入侵烏克蘭後，他從不掩飾對克里姆林宮的批評。

★MLB正式納入黑人聯盟統計數據 吉布生成多項紀錄新保持人

圖為「黑人聯盟」博物館內展出的銅像。（圖取自facebook.com/NegroLeaguesBaseballMuseum）

美國職棒大聯盟將1920年至1948年「黑人聯盟」的數據正式納入MLB官方紀錄中，多項MLB紀錄因此改寫，如知名捕手吉布生的生涯打擊率0.372，超越柯布的0.366，成為史上第一。此外，吉布生的單季打擊率（0.466）、單季長打率（0.974）、單季上壘加長打率（OPS）等紀錄，也都成為大聯盟第一。

★韋伯望遠鏡發現古老星系 大爆炸後約3億年就存在

韋伯太空望遠鏡發現似乎是目前已知的最遙遠星系，這個星系成形時間是在宇宙誕生的「大爆炸」（Big Bang）之後約2億9000萬年。（圖取自x.com/NASAWebb）

美國太空總署5月30日表示，韋伯太空望遠鏡發現似乎是目前已知的最遙遠星系，這個星系成形時間是在宇宙誕生的「大爆炸」之後約2億9000萬年。這個名為JADES-GS-z14-0的星系於2023年初首度發現，但需要進一步觀察，以確認它真是一個打破紀錄的星系。

國內新聞

★立院職權修法三讀 覆議釋憲可能成未來攻防焦點

立法院28日三讀修正通過立法院職權行使法部分條文。（中央社製圖）

立法院會5月28日三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，包括國情報告、質詢答復、人事同意權、調查權、聽證會等。條文規範不得反質詢，而被質詢人不得拒絕答復、拒絕提供資料等，或有其他藐視國會的行為，違者處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。在行使調查權部分，得要求政府機關、部隊、法人、團體或社會上有關係人員提供相關資料。儘管法案已三讀通過，但爭議仍未平息，民進黨團已表態將聲請釋憲、行政院則有移請立院覆議救濟手段，成為下一階段朝野攻防焦點。總統府對於政院研擬提覆議，以及民進黨團將聲請釋憲，均予以尊重。

★WHA歐盟及26國發言挺台 荷蘭紐西蘭以色列聲援

荷蘭衛生部長27日在世界衛生大會發言挺台。（圖取自WHO網頁who.int）

本屆世界衛生大會（WHA）共有26個會員國及觀察員身分的歐盟代表公開發言挺台。非邦交國新增荷蘭、紐西蘭、拉脫維亞、以色列及歐盟等5國，共16國（含歐盟）利用全會總討論的各國發言時段為台發聲；邦交國則除了梵蒂岡外「全員出動」，11國代表都上台呼籲支持台灣參與。

★中國再取消ECFA部分關稅減讓 潤滑油基礎油等134商品受影響

中國5月31日宣布對台134項產品中止適用ECFA關稅減讓，6月15日起實施，公告中止項目包括潤滑油基礎油、競賽型自行車、部分紡織品等產品。總統府指出，這是中國典型的經濟脅迫，不過政府對相關情況早有掌握，因此衝擊有限，呼籲中國儘快回到WTO架構下協商，共謀有序、互利的兩岸經貿關係。

★賴總統見美國眾議院外委會主席麥考爾 盼助台灣強化防衛能力

總統賴清德（前右）27日在總統府接見美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（前左），雙方握手致意。中央社記者鄭傑文攝 113年5月27日

總統賴清德5月27日接見美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾所率跨黨派議員慶賀團，賴總統說，推崇前美國總統雷根「實力帶來和平」理念，將提升國防實力，向世界展現台灣人民保衛家園決心；他盼美國國會持續協助台灣強化自我防衛能力。麥考爾則秀中文喊「我們愛台灣」，並說他們不是代表共和黨、也不代表民主黨，而是代表美國人對這座美麗島嶼的強韌支持。

★新竹市晴空匯火災2消防殉職 備用電源、照明疑未啟動

新竹市集合式住宅晴空匯26日深夜發生火警，救災過程2名消防員殉職。（中央社製圖）

新竹市集合式住宅晴空匯5月26日深夜發生火警，住戶351人27日下午順利疏散完畢，但救災過程2名消防員殉職。新竹市消防局指出，27日凌晨收到2人求救訊號，立即展開RIT（快速救援小組）救援，40分鐘後發現2人倒臥樓梯間，送醫急救不治。新竹地檢署表示，初判死因是吸入濃煙導致一氧化碳中毒，造成窒息呼吸性休克死亡。新竹市議員歐陽霆則指出，大樓備用電源及照明設備等疑有狀況未啟動，建商應提升設備與品質。

★主計總處大幅上修今年經濟成長率至3.94% 近3年最佳

受惠於人工智慧（AI）商機大爆發，主計總處5月30日大幅上修2024年經濟成長率至3.94%，為近3年最佳，下半年出口可望持續增溫。主計總處表示，AI需求非常強勁，但同時波動起伏會比較大，若突然有變數，就可能衝擊經濟表現。

★112年攤販數降至23.3萬創新低 平均年營收169萬元

112年攤販數、從業人數、利潤均下跌，其中攤販數23.3萬攤創統計以來最低水準。（中央社製圖）

主計總處5月29日公布最新攤販經營概況調查，112年因疫情衝擊內需，來台旅客人數急凍，同時疫情催化網購、外送平台發展，3大因素導致攤販數呈負成長，攤販數23.3萬攤創民國77年統計以來最低水準。主計總處官員強調，攤販家數創新低，不宜單純以經濟環境不好解讀，因為觀察去年以來相關經濟數據，餐飲、零售營業額都還有創高，顯見內需動能穩健。

★花蓮自由行補助開放登記 6月起平日每房折1000假日500元

花蓮自由行國旅補助6月1日開跑，已開放民眾上網登記。（圖取自觀光署網頁gostayeast.tad.gov.tw）

花蓮國旅補助6月1日開跑，即日起開放民眾上網登記。觀光署5月29日指出，持有中華民國身分者都可登記，登記完後入住花蓮旅宿，符合資格就可折抵房價，平日（週一至週四）入住可折抵1000元，假日折抵500元，但跟8月上路的台東國旅補助只能擇一參加。網站將隨時更新經費進度，如經費提前用罄，至遲將於用罄3週前公告停止受理申請。

★藝人在中國被迫表態 賴總統：盼國人諒解在他人屋簷下承受壓力

中國央視發文「反台獨」後，不少台灣藝人跟進發文表態引起熱議。總統賴清德5月26日談及此事，表示台灣文化工作者到中國被迫政治表態，不是第一次，也應不會是最後一次，對每一次台灣文化工作者在他人屋簷下承受壓力感到非常不捨，賴總統認為這些文化工作者在他人屋簷下講什麼內容是一回事，更重要的是他們內心想什麼，希望國人給予諒解。

★女性未滿160公分當不成消防員 憲法法庭判違憲

現行一般警員考試規定，女性報考消防員身高得滿160公分，陳姓女子參加民國107年考試獲錄取，108年1月間到消防署訓練中心報到，不過陳女身高只有158.9公分，不符標準被廢止受訓資格。陳女不服，提起行政訴訟敗訴確定後向憲法法庭聲請法規範憲法審查，憲法法庭認為，現行規定僅排除約10%男性，卻排除高達55%女性，造成女性應考試服公職權不利差別待遇，5月31日判決違憲。

★民法修正 分居達3年雙方均可訴請離婚 就業能力減損可索贍養費

民法相關規定，婚姻破綻有責的一方，不准訴請離婚，遭憲法法庭判決部分違憲。法務部預告修正草案，增訂「夫妻於5年內累計分居期間已達3年」者，夫妻均可向法院提離婚之訴。

★虎豹潭溪水暴漲6死家屬提國賠 新北市府岸邊未設警語判賠265萬

2021年10月16日新北市雙溪區虎豹潭溪水暴漲釀6死，其中鐘姓死者家屬訴請新北市政府國家賠償，基隆地方法院認為，市府未在溪岸設警語，管理上有疏失應賠新台幣265萬餘元。