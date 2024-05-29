112年攤販數降至23.3萬創新低 平均年營收169萬元

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（中央社記者潘姿羽台北29日電）主計總處今天公布最新攤販調查顯示，受到疫情衝擊、外送平台興起等3大因素影響，112年攤販數、從業人數、營收均下跌逾2成，其中攤販數23.3萬攤，更創統計以來最低水準；營業類別觀察，以生鮮肉類平均每攤營業收入新台幣378.9萬元、利潤82.3萬元，居各類別之冠。

主計總處自民國77年起，每5年辦理一次「攤販經營概況調查」，以了解攤販經營現況，並結合工業及服務業普查統計，完整呈現工商產業發展全貌。調查所指的攤販，包含菜市場、夜市、地攤、推車及貨車等半固定性攤販及流動攤販。

主計總處今天公布「112年攤販經營概況調查」，112年6月底攤販共計23.3萬攤，較上次調查、107年8月底，大減23.95%，從業人數35.7萬人，也減少24.88%，111年7月至112年6月的營業收入3954億元，更是暴跌26.71%。

主計總處官員說明，自民國77年以來，共計進行8次攤販調查，原本攤販數持續上升，但到了107年，隨著台灣民眾消費習慣改變、銷售通路多元化，當年攤販數首次呈現負成長，112年則因疫情衝擊內需，來台旅客人數急凍，同時疫情催化網購、外送平台發展，3大因素導致攤販數不只續呈負成長，23.3萬攤更創下統計以來新低，比77年的23.4萬攤還要少。

不過主計總處官員強調，攤販家數創新低，不宜單純以經濟環境不好解讀，因為觀察去年以來相關經濟數據，餐飲、零售營業額都還有創高，顯見內需動能穩健。

另一方面，主計總處官員指出，早期民眾習慣夜市、路邊吃小吃，現在選擇性非常多，美食街、餐廳琳瑯滿目，疫情又催化消費習慣改變，民眾甚至可以外送餐廳食物到家裡享用，這些都可能對攤商營運產生排擠效果。

主計總處統計，112年6月底攤販計23.3萬攤， 以小吃、食品及飲料類攤販12.5萬攤最多，占53.61%，生鮮食品（肉類、蔬菜及水果）類5.6萬攤，成衣、被服、紡織品及鞋類2.3萬攤。和前次調查相比，小吃、食品及飲料類5年來減3.9萬攤最多。

112年6月底攤販從業人數35.7萬人，按營業類別觀察，以小吃、食品及飲料類從業人數20萬人或占55.86%最多，生鮮食品類8.9萬人或占24.88%，成衣、被服、紡織品及鞋類3.1萬人或占8.58%。

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營收方面，111年7月至112年6月攤販營業收入3954億元，平均每攤營業收入169.4萬元，5年間減3.64%，利潤為53.3萬元，也減少7.30%。

各營業類別中，以生鮮肉類平均每攤營業收入378.9萬元、利潤82.3萬元，居各類別之冠；服務類平均每攤營業收入僅約74.4萬元，但創造利潤達27.8萬元。主計總處說明，服務類包含各式遊戲、街頭藝人、修理服務（如皮鞋）及算命等。（編輯：潘羿菁）1130529