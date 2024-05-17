112年疫後消費成長強 消費者申訴調解案增逾1成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北17日電）伴隨疫後消費成長強勁，行政院消保處今天表示，112年全國受理申訴及調解案件共7萬8682件，不僅比111年多8056件、增逾1成，首次申訴及調解案件占近8成，「線上遊戲」連3年居冠。

行政院消費者保護處發布新聞指出，主計總處1月底公布民國112年國內民間消費成長率概估8.41%，創下近30年最大增幅，且全年民間消費規模突破新台幣11兆元大關，也寫下歷史新高；隨著疫後消費成長強勁，全國消費者申訴與調解案件也有兩大特色出現。

消保處說，首先是112年度全國受理申訴及調解案件計7萬8682件，較111年的7萬626件，增加8056件、增幅約11.4%；其次，112年度第一次申訴案件共計6萬2848件，占全國申訴及調解案件近8成。

回歸到往年分析申訴案件類別，消保處說，「線上遊戲」已連續3年排名第一，依舊提醒消費者消費前應先了解業者頒布的遊戲管理規則、活動中獎機率，避免違規使用外掛程式；且宜優先選擇國內註冊的公司所發行或代理的線上遊戲，以確保自身權益。

又主計處統計顯示，以去年民間消費成長率8.41%來看，民眾國外消費貢獻度超過4個百分點。在此脈絡下，消保處統計也可見，全國消費者提出申訴及調解案件第2多的就是「運輸」類別，據此提醒訂購機票時，除要確認機票中英文姓名是否與護照一致，也應瞭解各家航空公司的退、改票、行李託運等規定，確保權益。

第3名則是「食品」類別，消保處說，因有業者違法販售過期食品及發生食品衛生等事件，從前一年的第4名升至這次統計的第3名；並提醒消費者使用外送平台送餐服務，應了解扣款方式、送餐通聯流程，並在網頁點餐後留存扣款畫面、雙方聯繫資料，做好證據保全。

以及應儘量購買包裝完整的食品，並留存購買憑證、有問題的食品，以便爭議發生時可做檢驗、佐證。

第4名是「服飾、皮件及鞋類」，消保處提醒消費者，若在一頁式廣告上消費，已取貨付款時，應儘速拆封確認，若有瑕疵欲退貨卻找不到賣家或託運人，可及時運用貨運及超商業者所提供的退貨退款或協助措施。

同時呼籲消費者在網路上購物，要注重賣家、平台信譽，並善用第三方支付或網購平台的價金保管機制，以確保權益。

第5名是「補習班」，消保處建議應選擇經合法立案的補習班，如果業者預收超過1個月學費，依規定應提供履約保證機制，呼籲消費者注意，以保障自身權益。（編輯：陳政偉）1130517