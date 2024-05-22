內需服務業續熱 4月失業率3.36%創24年同月最低

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）主計總處今天公布4月失業率為3.36%，月減0.02個百分點，連續2個月下滑，且創24年同月最低表現，經季節調整後的失業率為3.39%，同步下滑。主計總處官員表示，內需服務業持續復甦、製造業轉好，整體勞動市場穩定。

主計總處統計，4月失業人數為40.3萬人，較3月減少2000人， 其中初次尋職失業者及因對原有工作不滿意而失業者分別減少2000人及1000人；與去年同月比較，失業人數減少1.4萬人或3.52%。

就業人數方面，4月就業人數為1157.9萬人，月減2000人。主計總處國勢普查處副處長陳惠欣說明，以行業別表現來看，月變動最大的是批發零售業減少3000人，主要反映清明連假過後，部分臨時性工作結束所致。

陳惠欣指出，以住宿餐飲業來看，就業人數已經連續20個月增加、累計增加6.2萬人，凸顯內需服務業持續復甦；製造業方面，從先前公布的加班工時等指標來看，持續好轉，整體勞動情勢穩定發展。

儘管4月因「工作場所業務緊縮或歇業」而失業者人數略增至10.1萬人，月增2000人，突破10萬人大關，陳惠欣解釋，雖然此指標略增，前3個月都是9萬多人的水準，加上此月數值，也都僅在10萬上下，仍低於疫情前平均10.5萬人的水準，顯見失業情勢並無惡化。

主計總處今天同步公布4月的4週失業率為3.38%，則較3月下降0.11個百分點。（編輯：潘羿菁）1130522