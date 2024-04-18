政院拍板中小企業加薪抵稅將延10年 約萬名勞工受惠

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（中央社記者賴于榛台北18日電）行政院會今天通過相關修法，將延長中小企業加薪抵稅10年，同時放寬條件，包含刪除景氣啟動門檻，並提高租稅抵減優惠、新增增僱45歲以上中高齡者也可適用等，預計有萬名勞工受惠。

行政院會今天通過「中小企業發展條例」部分條文修正草案，將現行中小企業加薪抵稅優惠措施，均延長施行期間至民國122年12月31日，草案將送立法院審議。

草案重點包含增僱員工租稅優惠，除維持現行24歲以下青年員工適用外，也增加納入45歲以上中高齡者及高齡者為適用對象，鼓勵進用中高齡員工；另外，增僱員工、以及員工加薪抵減租稅優惠，均刪除原先必須要失業率連續6個月高於3.78% 的「景氣啟動門檻」；同時將增僱員工、員工加薪抵減租稅優惠的加成減除率提高至150%。

此外，草案也將有限合夥納入中小企業研發投資抵減適用對象，延長智慧財產權作價入股緩課措施，盼多元鼓勵中小企業投入創新研發及促進智慧財產權流通應用，持續厚植中小企業研發量能。

不過草案也有相關限制，若已依其他法律享有租稅優惠的中小企業，不得就同一事項重複享有此條例所定的租稅優惠；就同一事項同時符合此條例所定不同租稅優惠規定者，應擇一適用，不得重複享有。

此外，草案也訂定「不得違反勞環衛條款」，限制中小企業最近3年若有因違反環境保護、勞工或食品安全衛生相關法律且情節重大，經各中央目的事業主管機關認定者，就不得申請此條例的租稅優惠。

經濟部中小及新創企業署副署長吳佳穎出席政院會後記者會時表示，草案刪除景氣門檻，未來增僱員工加成減除後，可以增加4000餘就業機會；加薪部分，每年估5850名基層員工受惠，整體約達萬名勞工受惠。

至於相關優惠補貼是否有稅損，吳佳穎則說，整體預估會有淨效益，增僱員工部分將有逾1000萬元，加薪部分每年則約有700萬元的淨效益。（編輯：林興盟）1130418