綠委籲簡政便民 小店營業稅起徵點提升至20萬元

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（中央社記者王揚宇台北12日電）民進黨立委鍾佳濱等人今天召開記者會，為小店家請命，呼籲財政部應從簡政便民角度出發，並考量17年來物價成長水準，將營業稅起徵點標準從現行的新台幣8萬元，提升至20萬元，同時廢除小店家營業稅查定課徵制度。

民進黨立委鍾佳濱、邱志偉、郭國文、吳沛憶、伍麗華今天在立法院召開「告別查定課徵，小店營業稅免徵」記者會，並於會後發布新聞稿，提出上述主張。

鍾佳濱說明，現行營利事業初始辦理稅籍登記時，國稅局會派員判定店家營業規模，若超過每月20萬元就要輔導開立統一發票，之後不論營業稅、營所稅或綜所稅都是以發票為基礎自動報繳，對店家與稅務機關都省事。

鍾佳濱接續表示，但若認定未滿20萬元，稅務員就需定期確認營業額，如果是8萬元以上，才能課徵後續相關稅收，對稅務員負荷大，也對小店家有困擾。鑒於這幾年來消費物價的上漲，他認為將原本每月8萬元的起徵點調到每月20萬元，會有簡政便民的好處。

郭國文認為，創新AI內閣應該要與時俱進，尤其稅制的彈性調整，可以延續現任內閣對民眾的溫暖。

受邀出席的財政部賦稅署副署長倪麗心說，營業稅起徵點提高到20萬元，與後續營利事業所得稅、綜合所得稅等都有相關聯，但因影響層面廣泛，會帶回後通盤考量。（編輯：林興盟）1130412