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民進黨反濫權宣講台南場 郭國文：準備延長戰線

2024/6/15 20:16（6/15 21:11 更新）
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民進黨台南市黨部15日在東區關帝殿前廣場舉辦「反濫權、護民主」宣講台南場次，黨部主委郭國文（持麥克風者）說，國民黨和民眾黨不怕民進黨，但會害怕台灣人民，希望大家要有延長戰線的準備，隨時要上街頭保衛民主、守護台灣，展現人民力量。中央社記者楊思瑞攝 113年6月15日
民進黨台南市黨部15日在東區關帝殿前廣場舉辦「反濫權、護民主」宣講台南場次，黨部主委郭國文（持麥克風者）說，國民黨和民眾黨不怕民進黨，但會害怕台灣人民，希望大家要有延長戰線的準備，隨時要上街頭保衛民主、守護台灣，展現人民力量。中央社記者楊思瑞攝 113年6月15日
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（中央社記者楊思瑞台南15日電）民進黨台南市黨部今天下午在東區關帝殿前廣場舉辦「反濫權、護民主」宣講，黨部主委郭國文表示，希望大家要有延長戰線準備，隨時要上街頭展現人民力量，捍衛民主。

宣講會下午4時才正式開始，半小時前現場就座無虛席，不少民眾自製海報、標語等道具到場表達支持，開場後不時跟著主持人高呼口號，台南市黨部估算現場湧入約2000多人，氣氛熱絡。

宣講由中央黨部副秘書長何博文打頭陣，台南6名區域立委郭國文、賴惠員、陳亭妃、林俊憲、林宜瑾、王定宇依續上台；隨後出場的社民黨議員苗博雅則是一出現就引來極大歡呼聲，高人氣讓活動主持人開玩笑指稱像在辦個人見面會，民進黨發言人吳崢和吳思瑤上台時也引來滿場喝采。

兼任台南市黨部主委的郭國文表示，他在立法院摔下來受傷不是不小心的，而是遭到推擠，近來不少支持者關心他的傷勢，還問明明受傷了為何還要這麼拚，其實很多民進黨立委都受了傷，但看到台灣民主都快沒了，當然要繼續拚。

郭國文說，台灣在許多前輩努力累積之下，好不容易建立的民主，在國民黨與民眾黨聯手情況下快要被毀了，今天竟然還有統派人士到國民黨的立院擴權說明會去宣傳兩岸和平協議連署，可見國民黨要做的根本就不是國會改革。

郭國文指出，國民黨和民眾黨不怕民進黨，但會害怕台灣人民，希望大家要有延長戰線準備，隨時要上街頭保衛民主、守護台灣，展現人民力量。

苗博雅表示，國民黨所稱的國會改革法案，可說是立法院史上最大改革詐騙案，民進黨反擴權其實就是反詐騙，立法院擴權從國民黨劇本開始，會變成立法院一權獨大，相信未來不是比青鳥、藍鳥，而是要比誰比較團結、持久，希望大家繼續手牽手，堅定維護民主憲政體制。

吳思瑤說，行政院版國會職權修正法案相關覆議案，預計21日在立法院會進行記名投票表決，民進黨在表決上可以輸，但在社會面、論述面上不能輸，也希望全台各地「青鳥」屆時再次集結，給立法院內的民進黨立委最大溫暖，也展現台灣「人民最大」精神。（編輯：郭諭儒）1130615

國會職權修正法案覆議案21日將表決，民進黨台南市黨部15日下午在東區關帝殿前廣場舉辦「反濫權、護民主」宣講活動，吸引大批支持者到場參與。中央社記者楊思瑞攝 113年6月15日
國會職權修正法案覆議案21日將表決，民進黨台南市黨部15日下午在東區關帝殿前廣場舉辦「反濫權、護民主」宣講活動，吸引大批支持者到場參與。中央社記者楊思瑞攝 113年6月15日
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