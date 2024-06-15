國會職權修法 宜蘭開講籲「還我真正陽光立院」

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（中央社記者王朝鈺宜蘭15日電）針對國會職權修法，有學生今天在宜蘭市中山公園舉辦「蘭城民主開講」，訴求反濫權、護民主「還我真正陽光立院」，期盼國民黨、民眾黨能重視民意。

「蘭城民主開講」下午在宜蘭市中山公園登場，包含民進黨立法委員陳俊宇、冬山鄉長林峻輔等人出席力挺。主辦單位指出，開講主要訴求為反對涉違憲黑箱法案，支持逐條詳細討論，並呼籲民眾關注行政院提出的覆議案，抵制破壞憲政分權，期望藉由開講表達人民真實訴求，還給民眾真正的陽光立院。

發起人潘姓學生接受媒體訪問表示，除上述訴求外，這次宣講主要延續青鳥行動，期望透過宣講，能讓國民黨及民眾黨重視民意。

陳俊宇致詞表示，台灣在民主化過程中，民進黨從來沒有反對國會改革，在國會改革歷程中，相信大家可以看到民進黨為了國會改革提出許多方案，才能讓台灣民主一直延續下去。

他指出，國民黨、民眾黨所提出的國會改革法案，將民進黨的法案「丟包」，不讓民進黨法案排入議程，行為非常粗暴。直到現在「藐視國會」的定義都還不清楚，甚至連國民黨、民眾黨立委也不清楚。

陳俊宇表示，立法院將於19日至21日針對覆議案召開全院委員會，21日進行投票表決，希望國民黨、民眾黨立委能覺醒並懸崖勒馬，因為台灣的民主好不容易能走到今天這個地步，這是許多民主先賢所累積下來，得來不易。

他指出，這次國會職權修法涉違憲亂政，試圖使得國家體制無法正常運作，期待能喚醒國民黨、民眾黨立委一起為台灣民主共同努力，「避免讓台灣香港化，立法院（中國）人大化」。（編輯：戴光育）1130615