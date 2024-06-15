公民陣線淡水宣講 籲民主不易絕不能丟失

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（中央社記者黃旭昇新北15日電）台灣公民陣線今晚在捷運淡水站公園舉辦「反國會濫權，與洪孟楷對話」活動，吸引公民參與。主辦單位號召參與者下週重返立法院，並強調，民主是前輩打拚換來，絕不能丟失。

台灣公民陣線新北工作隊副隊長羅宜表示，立委將在6月19日至21日對國會職權行使法修法覆議案，進行討論及表決；因此台灣公民陣線除今晚宣講，也號召民眾重返立法院集結。

晚會前，志工在捷運站宣講，也到淡水老街爭取支持。晚會現場豎立國民黨立委洪孟楷的人形立牌，宣稱要「討伐」。而洪孟楷並未到場，主辦單位在人形立牌貼上「缺席」兩字，也有民眾高喊罷免。

台灣公民陣線新北工作隊隊長賴中強說，如果中國國民黨上台，台灣一定會被中國兼併，這是台灣的民主危機。

他說，第2個民主危機在於台灣民眾黨企圖結合國民黨在立法院奪下行政權。藍白結盟推「國會特偵組」的行為，主要目的是民眾黨立委黃國昌，企圖競選新北市長。

賴中強說，除要擋下立法院職權行使法的修法，並要集結公民力量，警告中國國民黨的區域立委，讓他們感到害怕，不敢胡搞瞎搞。

政治大學社會學系教授黃厚銘表示，民主自由的基礎是建立在少數人可充分表達意見，以分辨正確是非。他說，一定要慎防中國因素搞爛台灣。為了後代的子孫，絕不可以對不起民主前輩，呼籲年輕人積極參與公共事務，捍衛自己的權利。

台灣大學歷史學系教授周婉窈演說時，以萬年國會、美麗島事件、江南命案、鄭南榕自焚等歷史事件，強調人民不可以當「歷史的文盲」；她說，地理的台灣會存在，但「台灣人的台灣」有可能會消失。

周婉窈表示，民主自由是諸多前輩所奮鬥打拚來的，現在卻遭到「以民主、自由，去消滅民主、自由」，故絕對不可以失去台灣的自由法治，必須勇敢站出來一起守護與打拚，捍衛民主。

經濟民主連合發言人徐偉群、東華大學法律系副教授范耕維等人也陸續發言，強調國會濫權對法治社會和民主制度的嚴重影響。

主辦單位表示，16日晚上公民陣線將移師基隆，於慶安宮舉辦「反國會濫權，與林沛祥對話」公民晚會，繼續號召民眾關注國會職權修法議題。（編輯：龍柏安）1130615