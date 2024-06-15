林右昌：國會職權修法太離譜了 柯文哲也認同再討論

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（中央社記者賴于榛台北15日電）立法院21日將表決國會職權修法覆議案，民進黨秘書長林右昌今天在新北宣講時指出，國會職權修法是用改革包裝濫權，套句民眾黨立委黃國昌的口頭禪來說就是「太離譜了」，且民眾黨主席柯文哲也認同法案應該再討論。

立法院職權修法覆議案將於21日表決，藍綠陣營週末皆下鄉宣講。民進黨第2場宣講在新北市土城區延和廣場舉行，林右昌與民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘、吳秉叡、林淑芬、李坤城、沈伯洋，以及在地議員、立院顧問陳柏惟、呂孫綾都出席宣講。

林右昌說明，藍白宣稱推出國會改革法案，但國會改革是刮自己鬍子，藍白卻用改革包裝濫權，修法讓立委兼法官、檢察官，甚至未來民眾如果被要求到立院說明，想請律師還必須經過會議主席同意，這用黃國昌的說法是「太離譜了」。

林右昌強調，立法院可以有調閱權，但是調查權是監察院、司法院、司法警察等權利，不能不顧憲法五權分立。

林右昌提到，柯文哲想針對覆議案進行電視辯論，這其實已經承認錯誤，代表這個國會擴權法案必須好好討論，希望民眾黨立委能贊成覆議案，讓修法退回立法院再好好討論。

林右昌表示，立法院職權修法覆議案將於21日表決，如果沒有擋下來就要走釋憲，希望在場民眾聽完宣講後成為種子教師，向親戚朋友廣為宣傳，也要打電話給選區的藍白立委，請他們看顧台灣、守護台灣。

身兼新北市黨部主委的蘇巧慧會前受訪指出，藍白立委陸續提出許多違法濫權的法案，威脅民主法治，為了讓民眾了解國會亂象，她身為黨部主委，一接到中央黨部指令後，就立刻與地方立委、議員協力舉辦說明會。

蘇巧慧致詞時解釋，國會擴權修法就是想要讓立委獨大，視憲法為無物，民進黨只是要求藍白遵守憲法，且國民黨不只敗壞國家民主法治，還想掏空台灣，除了花東錢坑法案外，還有一個個大大小小的錢坑法案，一旦這些法案都通過，未來都會影響大家的生活，期盼民眾能當種子教師，將現今國會亂象分享出去。（編輯：張若瑤）1130615