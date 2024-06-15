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反濫權宣講高雄場16日登場 陳其邁：逐一報告疑點

2024/6/15 16:41（6/15 18:18 更新）
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（中央社記者林巧璉高雄15日電）民進黨「反濫權、護民主」宣講高雄場明天登場，市長陳其邁將偕9名黨籍立委出席。陳其邁說，這次國會修法程序不公開透明，有違反大法官釋憲等疑慮，活動會逐一跟民眾說明。

陳其邁今天與環境部長彭啓明一同出席「維護環境有你有我」柴山淨山活動，會前聯訪時被問及明天民進黨宣講活動。

陳其邁說，這次國會改革牽涉到人民的權利義務，全台人民都非常關心，這次修法程序不公開透明，也跳過很多正當立法程序，甚至有違反大法官會議解釋跟憲法相關規定等疑慮。

陳其邁表示，這段時間法界、律師公會以及人民都有許多建議和聲音，希望立法院能好好審酌。明天活動會把這次修法，不管是中央、地方、人民的權利義務等，以及與憲法的關係等疑點逐一向民眾說明，希望大家一起關心國會立法程序。

民進黨昨天起啟動全台7場「反濫權、護民主」宣講，高雄場明天下午3時在南港里社區活動中心舉辦，陳其邁與8名高雄立委，以及高市議長康裕成、民進黨高市黨部主委黃文益、中央黨部副秘書長何博文，以及立委王定宇等人一起出席。（編輯：郭諭儒）1130615

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