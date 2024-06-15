美學者：中國顛覆威脅仍在 台灣藍營莫迴避

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（中央社紐約14日綜合外電報導）華府智庫「約克鎮研究所」專家今天投書美國「華爾街日報」（WSJ），強調中國對台灣的顛覆威脅依然存在，並批評台灣的國民黨在面對這一威脅時的應對方式不夠透明與直接。

華府智庫「約克鎮研究所」（Yorktown Institute）創辦人兼所長克羅普希（Seth Cropsey）及資深研究員哈勒姆（Harry Halem）本月3日投書「華爾街日報」，他們在「對台灣的真正威脅」（The Real Threat to Taiwan）一文中說中國不太可能入侵台灣，但決心要顛覆和操縱台灣政治；還說中國欲藉立法院之亂顛覆台灣政權，稱國民黨5月底強行通過新法，以民主透明的名義擴大立法機關權力。

國民黨國際部助理主任沈正浩9日同樣投書華爾街日報，以「國民黨：對共產黨不抱幻想」（Kuomintang: No Illusions About Communists）為題反駁，強調台灣的政治動態超越了兩岸關係，涵蓋了台灣公民的整體福祉，且台灣有自己的政治格局，不能以西方中心主義的觀點來過度簡化。

克羅普希和哈勒姆今天在投書中指出，儘管如此，沈正浩仍迴避了他們兩人在文章中提出的問題。兩人說，北京沒有發表支持國民黨或台灣其他政黨的正式政策文件，這一事實不會削弱他們兩人提出的更廣泛事實情況。

克羅普希和哈勒姆在文章提到，國民黨立法院黨團總召集人傅崐萁和逾12名國民黨籍立委日前赴中國會見中共中央政治局常務委員會第4號人物王滬寧和國務院台灣事務辦公室主任宋濤，這相當於美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）率代表團前往莫斯科會見麥維德夫（Dmitry Medvedev，俄羅斯前總統）和帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev，前國家安全會議秘書長）。

過去幾十年來，國民黨與中國共產黨一直維持經常性的接觸。這在國民黨籍前總統馬英九領導下最為顯著，此後也一直持續下去，包括國民黨前高層官員訪問中國，例如前國民黨主席暨前立法院副院長洪秀柱。

繼而，迥異於沈正浩指控民進黨阻撓操弄藍營所提出、規模新台幣2.5兆元的基礎建設提案「花東交通三法」，行政院主計總處審查了這項提案，認為這將對更廣泛的整體預算構成巨大壓力。

克羅普希和哈勒姆在文章中稱，台灣政治動態既是內部的，也與國際息息相關。多數國民黨選民和立委致力於台灣民主和獨立性。沈正浩也稱台灣是個「主權獨立的國家」。

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然而兩人認為，與中國「對話」在任何情況下都無法促進台灣長期安全地位。在中共直接或間接掌控整個中國經濟的今天，更穩健的黨際和經濟互動對台灣的目的為何？對於一個一心一意想要征服的對話者而言，又可能會有怎樣的兩岸對話？

兩人在文章最後呼籲，國民黨不應逃避批評，而是應該對戰略問題更加透明、直接和開誠布公，同時採納美蘇冷戰對抗時期美國聯邦參議院共和黨領袖范登柏格（Arthur Vandenberg）的名言，「政治紛爭不出國界」。國民黨若是拒絕這麼做，就表示該黨將台灣的安全政治化，長遠來看，這可能會面臨被中國征服的風險。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1130615