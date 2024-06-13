國會職權修法覆議案 立院19及20日邀卓榮泰報告、21日記名表決

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（中央社記者郭建伸台北13日電）立法院朝野黨團今天討論國會職權修法覆議案相關事宜，朝野達成共識，將於6月19日及20日召開全院委員會，邀請行政院長卓榮泰說明，各黨團推派代表詢答，並於6月21日院會進行記名投票表決。

總統賴清德11日核可行政院提出「立法院職權行使法」、「中華民國刑法」等修正案的覆議理由書，行政院隨後依憲法移請立法院覆議。立法院程序委員會將覆議案排入14日院會議程，而立法院長韓國瑜今天上午召集黨團協商討論覆議案相關事宜。

協商一開始，國民黨團書記長洪孟楷提出2個處理方案，第一是14日院會提出變更議程，報告事項處理完後改為全院委員會，並邀請行政院長針對覆議案報告並備質詢，下午直接表決處理；第二是6月17日進行整天的全院委員會，6月18日上午投票表決，中午開完票後，下午接續原本的施政總質詢。

對於國民黨團提出的處理方案，民眾黨團總召黃國昌表示，這兩方案都能接受，但為避免立委擔憂議事無法順利進行，搞得前一天還要排隊，盼朝野能在協商結論簽字不占領主席台。

不過，民進黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團絕對遵守議事規則，在野黨不必擔心15天處理不完的壓力，過去立法院幾次處理覆議案的時間，從行政院提出到投票，有7天到13天不等；這次覆議案是補課機會，立法院不需要把時間壓這麼緊，各黨團應多安排立委好好與行政院充分討論，黨團傾向6月21日全院委員會，並於6月25日表決處理。

民進黨團總召柯建銘表示，沒辦法接受國民黨團的方案，這目的就是想趕快處理掉然後蓋牌，根本是未戰先敗、不敢面對民意，他呼籲現在應該多溝通，全院委員會多開幾次也無妨，6月25日前投票完就可以，他們會盡量說服民意，即便覆議案不成功也會聲請釋憲。

協商時一度發生小插曲，民進黨團書記長莊瑞雄為了發言順序與韓國瑜爆發激烈口角衝突。莊瑞雄質疑韓國瑜已經點名他接續吳思瑤之後發言，卻刻意跳過他，不過韓國瑜表示，他是依照各黨團發言順序安排。莊瑞雄甚至一度拍桌，痛批韓國瑜為何制止他發言、質疑韓國瑜是耍權威。韓國瑜回嗆不要扣帽子，他主持協商都盡量公平，沒想到還被「雞蛋內挑鋼筋」；語畢，韓國瑜甚至離席，協商一度中斷。

歷經近2小時討論，韓國瑜最終融合3黨團的意見提出協商結論，3個黨團幹部都協商簽字。協商結論指出，各黨團同意定於6月19日及20日召開全院委員會，審查行政院所提國會職權修法覆議案，審查時邀請行政院長列席說明，並分別由國民黨團推派11人、民進黨團推派11人、台灣民眾黨團推派2人進行詢答。

協商結論提到，覆議案定於6月21日上午院會報告事項處理完畢後進行記名投票表決，2案分別為2張票、同時投票，並由各黨團推派1人擔任投、開票監察員，當天會議不進行施政方針報告質詢。（編輯：謝佳珍）1130613