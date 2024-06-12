民眾黨指覆議理由荒腔走板 民進黨反批黃國昌造謠

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（中央社記者葉素萍台北12日電）民眾黨團今天表示，覆議理由書與民進黨造謠的圖卡沒兩樣，政院已淪為假訊息中央廚房。民進黨發言人吳崢說，黃國昌的言論充滿扭曲和造謠，即使反覆強調錯誤資訊，依然無法變成事實。

行政院認為國會職權修法條文窒礙難行，獲得總統賴清德核可後，移請立法院覆議。民眾黨團今天表示，覆議理由書與民進黨造謠的圖卡沒兩樣，政院已淪為假訊息中央廚房，黨團會否決荒腔走板的覆議理由。

民進黨發言人吳崢晚間透過新聞稿表示，民眾黨立委黃國昌與民眾黨在這次國會擴權爭議中，成為最大的造謠者，持續以錯誤資訊扭曲事實。黃國昌的言論即使重複100次，依然是謠言，令人不齒且深感遺憾。

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吳崢指出，黃國昌與民眾黨的言論錯誤百出。例如，總統賴清德曾表明將依憲法赴立法院進行國情報告，但黃國昌卻扭曲成賴清德接受立委質詢；行政院在覆議理由中清楚說明總統沒有接受立委質詢的義務，然而民眾黨仍將質詢混淆為國情報告。

吳崢強調，黃國昌的言論充滿扭曲和造謠，即使反覆強調錯誤資訊，依然無法變成事實。對於黃國昌持續以不實資訊誤導社會，民進黨感到極度不齒與遺憾。為了澄清事實，民進黨將展開「反濫權、護民主」說明會，於全台各地舉辦，將這次藍白聯手國會濫權的真相與正確資訊傳遞給社會大眾。（編輯：蘇龍麒）1130612