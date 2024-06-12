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賴清德：黨下鄉宣講非製造衝突對立 是搭對話橋梁

2024/6/12 16:14（6/12 16:16 更新）
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民進黨12日下午在中央黨部舉辦「下鄉宣講：反濫權 護民主」記者會，黨秘書長林右昌（前中）與各縣市黨部主委共同宣布，將自14日起正式啟動全台宣講活動。中央社記者鄭傑文攝　113年6月12日
民進黨12日下午在中央黨部舉辦「下鄉宣講：反濫權 護民主」記者會，黨秘書長林右昌（前中）與各縣市黨部主委共同宣布，將自14日起正式啟動全台宣講活動。中央社記者鄭傑文攝　113年6月12日
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（中央社記者葉素萍台北12日電）行政院對國會職權修法提覆議，民進黨將啟動「反濫權、護民主」宣講活動。民進黨主席賴清德今說，下鄉宣講行動不是政治上的對決與攻防，更不是製造衝突與對立，目的是要讓民眾了解真實、正確的資訊，搭起社會對話溝通的橋梁。

民進黨今天召開中常會，民進黨發言人吳崢會後轉述賴清德致詞指出，近來，立法院通過的「立法院職權行使法」和「刑法」等修正案，引起社會廣泛的討論與擔憂。

賴清德表示，昨天他已經核可行政院所提的覆議案，希望立法院朝野各黨能夠再次審視法案內容，找出合法合憲，以國家利益為優先的最大共識。他也要請所有中常委，堅定捍衛執政黨恪守憲法、尊重法治的立場，共同守護民主憲政，爭取民眾最大支持。

賴清德說，過去這段時間，在立法院審議法案的過程中，不只立法院外聚集成千上萬的群眾，全國各地也有大大小小的串聯活動，顯示社會大眾對相關法案的強烈關注。

他表示，要肯定秘書長林右昌帶領的中央黨部、與地方黨部、全體黨公職，各司其職，用不同的方式，全面推動下鄉宣講行動。

賴清德強調，下鄉宣講行動，不是為了民主進步黨，而是為了團結台灣、深化民主。這不是政治上的對決與攻防，更不是製造衝突與對立，目的是要讓民眾了解真實、正確的資訊，搭起社會對話溝通的橋梁。

賴清德說，意見不同者，可以面對面理性討論；意見相同者，可以互相交換彼此關心的面向；不清楚相關議題者，可以透過現場的討論，釐清法案的相關內容。

他認為，這正是民主社會的可貴之處，每一個人都可以表達自己的立場。在一次又一次的溝通過程中，可以再次確立台灣社會堅信的民主自由價值。他相信，向社會大眾傳遞真實、正確的資訊，帶動整體社會的討論與對話，形成民主自由的討論風氣。（編輯：翟思嘉）1130612

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