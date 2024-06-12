國會職權修法政院移請立院覆議 民眾黨團：理由荒腔走板將否決

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（中央社記者郭建伸台北12日電）行政院認為國會職權修法條文窒礙難行，獲得總統賴清德核可後，移請立法院覆議。民眾黨團今天痛批，覆議理由書與民進黨造謠的圖卡沒兩樣，政院已淪為假訊息中央廚房，黨團會否決荒腔走板的覆議理由。

賴總統昨天核可行政院6日提出「立法院職權行使法」、「中華民國刑法」等修正案的覆議理由書，行政院隨後依憲法移請立法院覆議，並重申修法窒礙難行，盼國會再次審視法案，找出符合憲法與國家利益的最大共識。

民眾黨團總召黃國昌、幹事長吳春城、立委林國成今天舉行「國會改革未違憲，民進黨當家鬧事無底線」記者會。黃國昌表示，行政院直到昨天傍晚才送交覆議理由書到立法院，時間點「司馬昭之心，路人皆知」，但更重要的是政院提出的覆議理由，跟民進黨散播造謠的圖卡沒有差別，讓人瞠目結舌。

黃國昌指出，政院的覆議理由包含「法律案違憲，窒礙難行」、「修正條文審議程序不符民主，有明顯瑕疵」，但行政院什麼時候變成太上皇機關，竟然自行宣稱國會職權修法案違憲，還能對立院審議程序指手畫腳，憲法何時賦予行政院違憲審查權。他說，政院的覆議理由完全昧於事實，根本是打著民主口號反民主。

黃國昌指出，政院也稱憲法並未課予總統赴立法院進行國情報告義務、立委無質詢總統之憲法權力，但現行憲法增修條文、立法院職權行使法條文早有總統赴立法院國情報告的條文，賴總統競選時也曾表達過總統有義務到立法院國情報告並接受立委國情質詢，這擺明是「選前山盟海誓，選後只剩歹勢」。

黃國昌也提到，行政院院會日前曾釋出圖卡指出，只要「懷疑」官員虛偽陳述就可以課刑責，但政院昨天提交的覆議理由書根本沒解釋。他痛批，政院已淪為散播假訊息的中央廚房，面對荒腔走板的覆議理由，民眾黨團會予以否決。

吳春城指出，民進黨在議事審查不斷阻擾，政院提出覆議後，現在又發動街頭運動，未來甚至打算聲請釋憲、推動罷免，種種舉動反映少數政府不願接受選舉結果，不惜代價動員社會仇恨；當年馬前政府曾與在野的民進黨主席蔡英文公開辯論海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA），民眾黨主張未來可舉辦國會職權修法電視辯論。

林國成表示，立法院程序委員會都是週二開會，偏偏行政院直到下班才送交覆議文書，根本是想沒收覆議表決時效，但在野黨不會讓民進黨得逞，程委會一定有所攻防。

此外，傳出民眾黨也擬針對國會職權修法展開廟口開講，黃國昌回應，最重要的是把道理說明白，有效打擊民進黨政府散布的假訊息，民眾黨持續說明國會改革，未來不論是線上還是線下，民眾黨都會負責任與民眾報告，具體方式等到成熟時會對外報告。（編輯：翟思嘉）1130612