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政院對國會職權修法提覆議 7理由認定窒礙難行

2024/6/6 11:17（6/6 12:00 更新）
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立法院職權行使法等案三讀修正通過，行政院6日通過覆議案，將呈請總統核可後移請立法院覆議。（中央社製圖）
立法院職權行使法等案三讀修正通過，行政院6日通過覆議案，將呈請總統核可後移請立法院覆議。（中央社製圖）
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（中央社記者賴于榛台北6日電）立法院會5月28日三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案，相關函文昨天送抵行政院。行政院提出7點理由認定上述條文窒礙難行，行政院會今天通過覆議案，將呈請總統核可後，移請立法院覆議。

行政院7點覆議理由包含，一、沒有實質討論，違反民主原則；二、混淆雙首長制，質詢總統違憲；三、無差別調查民眾，聽證範圍過廣；四、漠視正當法律程序，違反程序正義；五、無期限審查人事同意權，空轉政府重要職缺；六、「藐視國會」定義不明，恣意擴大立院職權；七、「懷疑」官員虛偽陳述，即可課刑責。

中華民國憲法增修條文第3條第2項第2款規範，行政院對於立法院決議的法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，在決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議。

立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15天內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員1/2以上（57人以上）決議維持原案，行政院長應即接受該決議。（編輯：謝佳珍）1130606

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行政院會6日增列議程 擬對國會職權修法提出覆議
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