本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
國會職權修法
新聞專題
國會職權修法3/285
首頁 / 政治

國會職權修法條文送達 政院研議是否提救濟

2024/6/5 15:44（6/5 15:57 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立法院會28日三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案。民進黨團已表態將聲請釋憲、行政院則有移請立院覆議救濟手段，成為下一階段朝野攻防焦點。（中央社製圖）
立法院會28日三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案。民進黨團已表態將聲請釋憲、行政院則有移請立院覆議救濟手段，成為下一階段朝野攻防焦點。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北5日電）立法院會5月28日三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案，相關函文今天送抵政院。行政院長卓榮泰指示政務委員林明昕儘速邀請學者專家，詳細審視、討論條文，並研議是否依照憲法程序提出救濟。

行政院發言人陳世凱今天透過媒體群組指出，立法院今天將三讀修正通過的「立法院職權行使法部分條文」以及「中華民國刑法增訂第五章之一章名及第一百四十一條之一條文」2案送至行政院，行政院於今天下午2時許收到立院函文。

陳世凱說，卓榮泰已請林明昕儘速邀請學者專家，詳細審視條文、進行討論，並研議是否依照憲法程序提出救濟。

中華民國憲法增修條文第3條第2項第2款規範，行政院對於立法院決議的法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，在決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議。

立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15天內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員1/2以上（57人以上）決議維持原案，行政院長應即接受該決議。

至於覆議若未果，是否會走釋憲途徑。行政院日前強調，如果覆議得到立法院的正面回應，就沒有釋憲問題，而若要釋憲，也須三讀條文正式生效後，政院才會針對生效的法律研議是否提及釋憲，且可以提釋憲的單位不只行政院。（編輯：翟思嘉）1130605

立法院會28日三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，行政院長卓榮泰指出，政院將會在收到立法院三讀通過的條文後，移請立法院覆議。根據憲法增修條文規範，覆議時，如經全體立法委員1/2（57人）以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。 中央社製圖 113年5月28日
立法院會28日三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，行政院長卓榮泰指出，政院將會在收到立法院三讀通過的條文後，移請立法院覆議。根據憲法增修條文規範，覆議時，如經全體立法委員1/2（57人）以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。 中央社製圖 113年5月28日
#行政院長
#立法院
#陳世凱
#國會職權修法
#林明昕
陳世凱
卓榮泰：記得六四 民主自由人權是堅持的生活方式政院：2022年規劃9千億投入淨零轉型 遺憾立委誤解
林明昕
公私協力反詐欺 張榮興：將集中能量打詐行政院政委分工 季連成督導災防、林明昕個資籌備處
國會職權修法
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
立院三讀職權修法 送總統及行政院咨請公布
172.30.142.91
更多編輯台推薦新聞：