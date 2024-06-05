國會職權修法條文送達 政院研議是否提救濟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北5日電）立法院會5月28日三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案，相關函文今天送抵政院。行政院長卓榮泰指示政務委員林明昕儘速邀請學者專家，詳細審視、討論條文，並研議是否依照憲法程序提出救濟。

行政院發言人陳世凱今天透過媒體群組指出，立法院今天將三讀修正通過的「立法院職權行使法部分條文」以及「中華民國刑法增訂第五章之一章名及第一百四十一條之一條文」2案送至行政院，行政院於今天下午2時許收到立院函文。

陳世凱說，卓榮泰已請林明昕儘速邀請學者專家，詳細審視條文、進行討論，並研議是否依照憲法程序提出救濟。

中華民國憲法增修條文第3條第2項第2款規範，行政院對於立法院決議的法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，在決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議。

立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15天內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員1/2以上（57人以上）決議維持原案，行政院長應即接受該決議。

至於覆議若未果，是否會走釋憲途徑。行政院日前強調，如果覆議得到立法院的正面回應，就沒有釋憲問題，而若要釋憲，也須三讀條文正式生效後，政院才會針對生效的法律研議是否提及釋憲，且可以提釋憲的單位不只行政院。（編輯：翟思嘉）1130605