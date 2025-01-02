民眾聲請釋憲比例逾99% 政院批憲法訴訟法修法恐影響救濟權

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（中央社記者賴于榛台北2日電）立法院去年通過憲法訴訟法部分條文修法，行政院今天正式提出覆議。行政院指出，憲訴法修法後，違憲宣告的門檻過高且缺乏彈性，恐癱瘓憲法法庭，也違反五院權力分立原則，且根據統計，民眾聲請釋憲比例逾99%，未來也恐影響民眾救濟權益。

立法院會去年12月20日決議通過修正憲法訴訟法第4條、第30條及第95條條文，三讀條文於去年12月24日送達政院。根據三讀條文，大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告大法官人數不得低於9人。

行政院會今天通過針對上述憲訴法修法的覆議案，預計呈請總統核可後，移請立法院覆議。

立法院去年12月20日三讀修正通過憲訴法部分條文。（中央社製圖）

行政院政務委員林明昕出席政院會後記者會時指出，憲訴法主管機關為司法院，但此次覆議，並未與司法院進行討論，因為行政院對憲法訴訟法也有覆議權，各種法律案都是政院覆議對象，且憲法訴訟也是行政院最重要的憲政爭議平台。

林明昕指出，憲訴法修正條文問題包含，第30條第2項至第6項扼殺憲法法庭功能；第4條設計規範不周全，只規定總統提名時限，卻忽略立法院行使同意權的責任；另外，第95條缺乏過渡正義，未設過渡條款，將導致現有案件無法審理，憲法爭議與重大案件無法獲得及時處理。

他提到，最嚴重就是憲訴法第30條第2項、第4項，包含宣告違憲的門檻過高，未考慮大法官現有總額可能低於法定的15人，且以少數意見綁架多數，也未考量憲法判決未必只有合憲與違憲2種類型而已。林明昕說，現行大法官人數僅8人，修法若施行等同癱瘓憲法法庭。

另外，林明昕也說，修法第30條第3項提到，參與評議的大法官人數不足時，得以過半數裁定不受理，但如果只是以大法官人數不足就作為不受理案件的理由，將變成拒絕正義，犧牲當事人權益。

林明昕表示，根據司法院統計，民國111年1月4日新制施行日起至112年底，聲請案共5681件，其中以人民聲請5630件最多，比例高達99.1%，一旦修法施行，未來影響最多就是民眾的救濟權益。

他強調，憲法五權分立，立法不能違反權力分立與制衡原則，也不能侵害其他憲法機關權力核心範圍，或是對其他機關行使造成實質妨礙，整體而言此次修法確實是窒礙難行。

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中華民國憲法增修條文第3條第2項第2款規範，行政院對於立法院決議的法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，在決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議。

立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15天內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員1/2以上（57人以上）決議維持原案，行政院長應即接受該決議。（編輯：蘇龍麒）1140102