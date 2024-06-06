國會職權修法 美國商會：關鍵在如何實施、尚無評論

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（中央社記者曾智怡台北6日電）立法院會三讀修正通過立法院職權行使法等，台灣美國商會理事長Dan Silver今天表示，對於這項修法的許多元素不陌生，美國國會也有類似的聽證權，但最終關鍵在於如何實施和運作，因此目前尚無任何評論。他也強調，美國商會倡議監管透明化，也主張在涉及私人數據時保持適當保密性。

立法院會5月28日三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案，明定藐視國會罪、總統國情報告常態化、出席聽證會不得虛偽陳述等，相關函文昨天送抵行政院，行政院今天新增行政院會議程，認為上述條文全部窒礙難行，已通過覆議案。

台灣美國商會今天舉行2024台灣白皮書發表會，Dan Silver接受媒體訪問表示，美國商會倡議全面透明化，也主張在涉及私人數據時保持適當的保密性，同時支持台灣的民主制度、以及民主制度下的權力分立。

Dan Silver認為，良好監管制度讓專家意見得以正式、系統化的方式被考慮，並確保行政部門制定法規的人員與所有利害關係者之間有持續的對話。他強調，這是商會近10年來一直在倡導的內容，要落實透明度，就需實踐良好監管制度。

他會後補充，從美國商會的角度來看，這項新立法的許多元素並不陌生，美國國會也有類似的聽證權，但最終關鍵在於其如何實施和運作，所以目前還沒有任何評論，因為仍有待觀察。（編輯：潘羿菁）1130606