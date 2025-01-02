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柯文哲請辭黨主席 民眾黨：湧3000人入黨潮

2025/1/2 10:43（1/2 10:51 更新）
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民眾黨黨主席柯文哲（右）1日請辭黨主席，中央委員會通過推舉立院黨團總召黃國昌（左）為代理黨主席。（中央社檔案照片）
民眾黨黨主席柯文哲（右）1日請辭黨主席，中央委員會通過推舉立院黨團總召黃國昌（左）為代理黨主席。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郭建伸台北2日電）民眾黨前主席柯文哲昨天請辭，但民眾黨湧現「入黨潮」，一度導致線上系統飽和。民眾黨秘書長周榆修今天受訪表示，從昨天下午到今天早上，有3000人申請入黨，很感謝小草用實際行動加入民眾黨的大家庭。

民眾黨昨天舉行擴大中央委員會議，柯文哲親自主持會議，並向中央委員請辭黨主席一職，而中央委員會也推舉立法院黨團總召黃國昌為代理黨主席。黃國昌擔任代理黨主席後首日一早，便赴中央黨部主持晨會，晨會結束在黨部外接受媒體訪問。

黃國昌說，昨天柯文哲的談話影帶公布後，有非常多人昨天申請線上入黨，導致民眾黨的線上入黨系統達到飽和上限，衷心感謝昨天申請入黨的朋友一起加入民眾黨的大家庭。

媒體詢問柯文哲是否交接什麼任務。黃國昌表示，雖然他跟柯文哲很長一段時間沒碰面，但他們心裡想的很多事情，對於民眾黨的發展、重要的公共議題，不用太多言語，彼此都知道目標相同。

黃國昌表示，包含他在內，相信昨天全體的中央委員情緒都非常濃厚，但民眾黨在柯文哲帶領下，政黨的精神、價值都非常清楚，他們會延續相同精神繼續往前進；柯文哲非常重視制度，民眾黨內的制度非常完善，也因此過去4個月即便柯文哲被關押，民眾黨在周榆修帶領下仍正常運作。

談及昨天的入黨潮，周榆修受訪表示，根據後台數據顯示，從昨天下午到今天早上，就有3000人申請入黨，官網也一度卡住，很謝謝小草用實際行動加入民眾黨的大家庭。

媒體詢問，是否因為接下來要進行黨主席改選，才有入黨潮。周榆修表示，「這是想太多」，因為依據黨規，要入黨4個月才能投票，他不覺得目前申請入黨的人是為此而來。

媒體詢問，黨主席改選日程是否趕得及2月1日，周榆修表示，幕僚單位會提報選舉委員會名單到中央委員會，名單通過後，才會由選委會規劃時程；柯文哲昨天期待盡量在2月前後，但因適逢農曆年，民眾黨會把過年的因素考慮進去。（編輯：翟思嘉）1140102

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