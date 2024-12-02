立院初審壯世代促進法 遭質疑定義不明待協商

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（中央社記者林敬殷台北2日電）立法院衛環委員會今天審查民眾黨立委吳春城所提「壯世代政策與產業發展促進法草案」，行政部門及民進黨立委質疑壯世代定義不明，無法適用現行法規、疊床架屋，民進黨立委林月琴更諷刺「應該推一個熟女產業促進法」，審查會最後僅通過3條，其餘保留送黨團協商。

立法院社會福利及衛生環境委員會上午審查「壯世代政策與產業發展促進法草案」。

吳春城擔任立委後積極倡議壯世代，並提出壯世代政策與產業發展促進法草案，草案將壯世代定義為55歲以上的國民，要求行政院設壯世代政策辦公室統籌整合目的事業主管機關涉壯世代之權責，共同堆動壯世代政策，並建立壯世代國家資料庫，寬列壯世代業務預算、發布政策白皮書等。

這項提案先前在委員會引起行政部門及民進黨立委質疑，後來舉行公聽會，仍未消除各方疑慮，即使吳春城以修正動議將原本21條法案刪減及合併為14條，反對聲浪不減。

衛福部政務次長呂建德表示，法案在定義上有問題，國際上對高齡者、中高齡者有定義，但是55歲無相關國際定義，如同先前公聽會提及「一個壯世代，多種理解」，這是一個不確定概念，立法務求明確，草案多為訓式性、概念性描述，本法的立法體例涵蓋基本法、作用法、組織法，立法涉及人民權益利益，恐有問題。

吳春城說，今天是歷史性一刻，再過29天台灣就進入超高齡社會，現在無法阻擋銀髮大海嘯，不應該聚焦爭辯舊思維、名稱問題，現在高齡相關的名詞都是負面連結，壯世代是一場社會運動，就應正名，新的事務應賦予新的意義，AI、外送、共享經濟、長照等名詞過去也沒有，不應以國際沒有作為理由。

不過，民進黨立委黃秀芳、邱議瑩、林月琴等人都對於「壯世代」定義不明表示反對，並質疑，現行法令均是使用中高齡及高齡，無法適用現行法令，若法案通過，等於架空其他現行法規，又或是疊床架屋，每一部法律都有相應的主管機關，但這部法令並沒有載明。

民眾黨立委陳昭姿、麥玉珍等人發言力挺吳春城，更表示，過去勞動部政策也用壯世代名詞，民進黨立委難道打臉勞動部前部長許銘春嗎，不要把黨內內鬥帶到委員會。邱議瑩立刻反駁，不知道陳昭姿在講什麼，跟許銘春有什麼關係，把選舉帶到委員會是民眾黨。

對於民進黨立委質疑，國民黨立委蘇清泉也力勸吳春城，採取黃秀芳主張，將壯世代改為中高齡及高齡，吳春城不為所動，並指行政院長卓榮泰也肯定壯世代，日前召開社會福利推動委員會，將投入逾新台幣1200億元相關經費，推動壯世代社會參與促進方案，證明行政院支持壯世代。

不過，黃秀芳、林月琴等人仍表達反對立場，林月琴更質疑，男人只在意壯，用壯世代很沙文，女人不見得想用壯，那她也應該來推一個熟女產業促進法。

朝野爭論不止，審查會最後雖完成初審，條文僅通過3條，其餘均被保留送交委員會黨團協商。（編輯：蘇志宗）1131202