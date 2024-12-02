立院將審人工生殖法草案 綠委盼與代理孕母脫鉤

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北2日電）立法院聯席會議5日將審查朝野立委所提人工生殖法部分條文修正草案，民進黨立委黃秀芳等人今天召開記者會，呼籲要捍衛女性身體自主權，而且人工生殖與代理孕母要脫鉤、代理孕母議題以專法規範。

人工生殖法修正草案今年7月13日完成預告，衛生福利部擬增訂代理孕母制度引發議論，衛福部長邱泰源日前允諾草案擬11月底、12月初送到行政院。國健署日前則表示，尚須調整文字，以今年底為努力方向。

立法院社會福利及衛生環境、司法及法制委員會聯席會議5日將審查朝野立委所提人工生殖法部分條文修正草案。

對此，民進黨立委黃秀芳、林月琴、林淑芬、王正旭、陳培瑜、郭昱晴、黃捷、張雅琳今天在民進黨立法院黨團召開「捍衛女性身體自主權，人工生殖與代理孕母要脫鉤」記者會，提出相關主張。

黃秀芳說明，人工生殖法目前還有不完備之處，因此人工生殖與代理孕母應該要脫鉤處理。此外，是否開放代理孕母，社會上還有蠻多的疑義，因此應持續溝通、另立專法，減少社會上的疑義。

林月琴表示，人工生殖、代理孕母是兩件事，不要偷換概念、混為一談，而她贊成單身女性使用人工生殖技術、女同性配偶使用人工生殖技術，另外也應懸置代理孕母爭議、代理孕母單獨立法。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

郭昱晴指出，代理孕母的複雜程度是現行人工生殖法內容無法完整涵蓋的，也牽涉到更多關係人的利益衝突、社會意見分歧、基本人權的歧視與剝削，不應該綁架有高度共識的單身女性與女同志配偶適用。

林淑芬提到，立法者不該由上而下強迫社會接受代理孕母。此外，試問代理孕母生完孩子後，如果發生憂鬱症、併發症等，誰要負責，而且代孕不是只有出借子宮，而是健康風險的轉嫁。（編輯：張若瑤）1131202