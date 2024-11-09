彰化企業家助烏克蘭 翻新運送4批逾200輛救災車

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（中央社記者蕭博陽彰化縣9日電）企業家白璨榮自掏腰包整修達使用年限的救災車輛捐助烏克蘭，4批超過200輛，他說，感謝外交部、消防署、經濟部國營事業管理司等單位鼎力相助，盼減少烏克蘭人民戰火苦難。

俄烏戰爭持續，伸港鄉伸仁紡織公司董事長白璨榮透過外交部、內政部消防署、多個縣市消防局、台灣電力公司等單位協助，整修已達使用年限的消防車、救護車、復康巴士、皮卡車捐贈烏克蘭，先前3批累積140輛，今天在伸港鄉公所辦理第4批、60多輛車捐贈儀式。

白璨榮、民進黨立委黃秀芳及陳素月、消防署長蕭煥章、外交部歐洲司長黃鈞耀、主辦單位台灣社區關懷協會理事長張再凱等人出席，20多名在台烏克蘭人也與現場來賓追悼在烏克蘭戰死的台籍志願軍吳忠達，並代表烏克蘭非政府組織回贈感謝狀給台灣各捐車機關。

黃秀芳致詞表示，台灣社區關懷協會多次辦理捐贈烏克蘭物資活動，也感謝白璨榮熱心付出，一直聯繫公部門、民意代表促成捐車，白璨榮更自掏腰包許多錢翻新車輛；陳素月說，台灣面積雖然小，但愛的力量無限大，感謝白璨榮、相關部會通力合作才能促成。

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黃鈞耀說，捐車是由民間主動發起，中央及地方政府通力合作，才能讓台灣愛心協助戰火中的烏克蘭人民，Taiwan can help 不單是口號，更是台灣人民共識；蕭煥章致詞表示，這些車輛一定能在烏克蘭發揮人道救援、救災功能，期許台灣愛心持續與烏克蘭站在一起。

白璨榮說，這2年捐出200多輛車，沒對外大肆募款，大部分翻新經費是他支付，包含這次60多輛翻新、運輸的錢也是他負責，但他不是喜歡讓別人說「謝謝」的人，他覺得應該做就做，「別人擋都擋不住」，也感謝員工從去年至今打超過10萬通電話聯繫相關事宜，這批車盼10天裝櫃啟運。（編輯：郭諭儒）1131109

彰化縣企業家白璨榮自掏腰包整修達使用年限的救災車輛捐助烏克蘭，先前3批累積140輛，9日在伸港鄉公所辦理第4批、60多輛車捐贈儀式。中央社記者蕭博陽彰化攝 113年11月9日