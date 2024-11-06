解決少子化 立委與民團提修法產檢假升級生產準備假

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（中央社記者林敬殷台北6日電）多位民進黨立委今天與民間團體舉行記者會，主張將性別工作平等法第15條中孕婦的產檢假，及孕婦伴侶的陪產及陪產檢假，全面升級為「生產準備假」，並推動生產教育及孕產心理支持措施，對症下藥解決少子化困境。

民進黨立委李坤城、陳秀寳、黃秀芳上午與生育改革行動聯盟、婦女新知基金會在立法院舉行「孕期心事誰人知？搶救少子化要對症下藥！產前準備更彈性，支持生產準備假入法！」記者會。

陳秀寳表示，女性生育自主包含「選擇如何生產」的權利，不同的生產方式就會有不同的前置事項，也需要相對應的準備時間，但現在民眾若要進行孕產諮詢，只能使用無薪事假，或是自己的特休假，最後只會導致民眾不敢請假、沒辦法進行生育準備。

她指出，「產檢假」及「陪產檢假及陪產假」已無法符合現在民眾對於生育多元選擇的需要，她已提出性別工作平等法第15條修正草案，讓「生產準備假」入法。

黃秀芳以自身懷孕經驗為例表示，早期沒有足夠的資訊了解懷孕後身心的變化，也沒有生產準備相關的課程，只能透過有生產經驗的人傳授經驗。台灣的少子化非常嚴重，要讓願意生產的婦女能得到更多支持。

黃秀芳說，將「產檢假」及「陪產及陪產檢假」改名為「生產準備假」，同時放寬適用範圍，不影響現行勞保給付與雇主權益，不限只能用在陪產、產檢或陪產檢，也能適用於參與產前教育，同時也將推動生產準備假由7日增加為9日，讓產前準備更有餘裕及彈性。

婦女新知基金會祕書長覃玉蓉說，許多經濟合作暨發展組織（OECD）國家也面臨少子化的挑戰，而其他國家用100年跑完的少子化速度，台灣在25年就跑完了，也顯示少子化的困境對台灣而言更為艱困。

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覃玉蓉指出，訂立「生產準備假」的關鍵，在於需要提供學習資源跟時間，尤其在社群媒體資訊爆炸的時代，孕產婦面對諸多分歧的資訊，往往只會更焦慮，產前教育的陪伴跟支持，不只是教育，更重要的是提供正確的知識給孕產婦，讓孕產婦更安心。

此外，也應有相關的政策給予全薪的補助，過去相關調查結果皆顯示，一旦是無薪假別，男性往往不會使用，將加劇家務分工性別不平等的情況，反無助於改善生育友善環境。（編輯：翟思嘉）1131106