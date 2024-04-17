行政院會18日擬拍板 中小企業加薪抵稅延10年

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（中央社記者賴于榛台北17日電）政院官員表示，為解決缺工並持續鼓勵中小企業替員工加薪，行政院會明天預計討論、通過「中小企業發展條例」部分條文修正草案，將延長中小企業加薪抵稅，並新增增僱45歲以上中高齡者也可適用。

中小企業發展條例3大租稅優惠條款將於5月19日落日，包含中小企業投資於研究發展的支出抵減營所稅額；以智慧財產權作價入股適用緩課稅；調高基層員工的平均薪資給付水準時，可在加薪當年度營利事業所得額中，加成減除。

政院官員說，此次租稅優惠延長10年外，另一個關鍵則是刪除過去的景氣啟動門檻，把連續6個月失業率達3.78%條件拿掉，期盼業者能常態化申請，並惠及更多業者。

另外，官員表示，加薪抵減及增僱員工租稅優惠將提高到150%，且增僱員工獎勵除維持24歲以下青年員工增僱租稅優惠外，也新增納入45歲以上中高齡及高齡者為適用對象，鼓勵企業雇用中高齡人士就業，以因應缺工、少子化等問題。

政院官員表示，今年加薪的中小企業，明年就能申請享有租稅抵減，預估修法後適用家數會有所成長。（編輯：楊凱翔）1130417