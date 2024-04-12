113年平均年終1.69個月創9年最高 金融保險業3.64個月居冠

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（中央社記者潘姿羽台北12日電）主計總處今天公布113年工業及服務業廠商發放年終獎金情形，平均發放月數為1.69個月，創9年最佳表現，主因是疫後消費活絡，內需服務業營收暢旺所致；各行業則由金融保險業3.64個月居冠，製造業2.11個月居次，不動產業2.04個月，排名第3。

主計總處每年會統整上年12月、當年1月及2月的年終獎金及績效獎金等非經常性薪資（不含加班費），以此估算廠商發放年終獎金情形。

主計總處統計，113年工業及服務業廠商平均發放年終1.69個月，人均新台幣7萬7348元，為9年最高水準，優於112年的1.68個月。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣說明，今年年終是看去年廠商營收獲利狀況，雖然台灣去年經濟成長率僅1.31%，但進一步觀察行業表現，製造業及服務業並不同調，製造業受到全球需求放緩影響，景氣疲弱，內需服務業則因疫後消費活絡、觀光人潮回流，廠商營收進補，並反映在今年的年終獎金上。

主計總處統計，內需服務業如住宿餐飲、支援服務業，藝術、娛樂及休閒服務業，113年的年終獎金發放月數均優於112年，分別為0.59個月、0.44個月及0.74個月。

其中，金融保險業以3.64個月奪下各行業之冠，陳惠欣直言，金融保險業不只是常勝軍，更是雙冠王，從月數、絕對金額來看，都是第一；以今年發放月數3.64個月來看，金額達25萬1402元。

製造業續受全球需求疲弱影響，年終2.11個月，低於去年的2.14個月；其中電子零組件製造業今年年終2.76個月，也低於112年的2.8個月。（編輯：林淑媛）1130412