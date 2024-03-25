春節商機帶動 前2月零售餐飲業營收創同期新高

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（中央社記者劉千綾台北25日電）春節商機挹注，經濟部今天公布前2月零售業、餐飲業營收，雙雙創下同期新高紀錄，分別達新台幣7693億、1884億元；至於4月電價調漲是否影響內需，統計處副處長黃偉傑表示，須視物價調漲幅度，漸次、一次性的影響各有不同。

經濟部統計處今天公布2月零售業營業額為3599億元，年增9.3%，累計前2月營收為7693億元，與單月同樣創下歷年同期新高，年增4.3%。

受惠春節假期，購物及旅遊人潮湧現，前2月綜合商品、汽機車與其他非店面零售業營收，皆寫下歷年同期新高，分別達2665億、1222億、672億元；2月營收又以百貨公司、布疋及服飾品零售業、量販店、便利商店及其他綜合商品零售業，貢獻較為顯著。

黃偉傑表示，布疋及服飾品零售業因出國人潮較多，精品銷售動能趨緩，年減3.9%；另因去年高基期可能壓縮零售業成長幅度，但向上態勢應該不會改變。

隨著消暑與換季商機顯現，以及婦女節、白色情人節等活動加持，經濟部預估，3月零售業營業額為3716億元至3827億元，年增0.3%至3.3%；首季營收估達1兆1410億元至1兆1521億元，年增3%至4%。

餐飲業方面，黃偉傑表示，假期帶來集客效應，航班餐點需求增加，推升2月營業額969億元，為歷年單月次高，年增24.6%；累計前2月營業額1884億元，創歷年同期新高，年增5.7%。

黃偉傑指出，去年1月餐飲業1005億元創新高紀錄，除春節因素外，疫後消費潮亦推升外出用餐需求，今年2月「900億也是很高的水準」；但他坦言，2月底爆發食安危機，有火鍋店業者反映營收受影響，是否持續影響3月營收有待觀察。

黃偉傑預估，3月餐飲業營業額為839億元至862億元，年增8.8%至11.8%；首季營收估達2722億元至2745億元，年增6.6%至7.5%。

至於新電價4月上路，是否影響通膨及內需產業動能。黃偉傑表示，關鍵在於電價調漲是否反映在產品售價，消費者物價指數（CPI）上漲確實會影響消費動力，但漸次、一次性所反映的影響不同，尚待評估。

黃偉傑分析，若物價上漲，民眾外出用餐機會減少，不過自煮需求也會帶動超市或量販店營收，且薪資成長、股市效應，以及政府近期推出的減稅和補助措施等，皆有利內需動能持續維持。（編輯：林克倫）1130325