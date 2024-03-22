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2月掀年後轉職潮 失業率升至3.39%仍寫24年同月最低

2024/3/22 18:29（3/22 18:49 更新）
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主計總處22日公布，受春節後轉職及部分臨時性工作結束影響，2月失業率升至3.39%，終止連5降。圖為台北市中正區一處商場外清潔人員工作中。中央社記者王騰毅攝　113年3月22日
主計總處22日公布，受春節後轉職及部分臨時性工作結束影響，2月失業率升至3.39%，終止連5降。圖為台北市中正區一處商場外清潔人員工作中。中央社記者王騰毅攝　113年3月22日
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（中央社記者潘姿羽台北22日電）主計總處今天公布2月失業率，由於春節臨時性工作結束，加上年後轉職潮浮現，失業率呈現季節性上攀，月增0.08個百分點，升至3.39%，終止連5降，不過仍是24年來同月最低水準。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣說明，今年2月適逢農曆春節，按照過往經驗，農曆年前商業活動熱絡，使得失業率下滑，年後則因春節臨時性工作結束，加上轉職潮浮現，失業率轉為走揚。

雖然2月失業率受季節性因素干擾而走升，陳惠欣指出，2月失業率3.39%，是24年來同月最低水準，而季調後的失業率為3.40%，月增0.01個百分點，但幅度很小，可以持平視之，且仍是24年來次低水準。

陳惠欣接著說明，隨著年後轉職潮者續投入新工作，每年3到5月，失業率多呈下降，累計下降0.05至0.07個百分點；不過今年2月失業率走揚，是否3月就會轉為下滑，現在還很難說，因為轉職者找工作順利與否也有影響。

主計總處統計，2月就業人數為1157.2萬人，受春節後轉職及部分臨時性工作結束影響，較1月減少 1.5萬人；失業人數為40.6萬人，月增加9000人。

進一步觀察失業原因，因對原有工作不滿意及工作場所業務緊縮或歇業而失業者，均增加3000人。前者反映的是年後轉職潮的民眾，後者則是外界關注景氣變化的指標。

陳惠欣表示，大家會比較關注因工作場所業務緊縮或歇業而失業者，單看絕對值，2月雖然增加3000人、升至9.9萬人，還是在10萬人以下的偏低水準；不過主計總處會密切關注此數值變化，看看是否有特定業別受影響。（編輯：楊凱翔）1130322

#主計總處國勢普查處
#陳惠欣
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