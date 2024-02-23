勞動部青年就業領航計畫受理報名 每月1萬補助金

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（中央社記者郝雪卿台中23日電）勞動部及教育部合作推動的「青年就業領航計畫」，即日起受理報名到3月18日止，將提供青年職場學習體驗機會，除薪資收入外，還可獲得每月1萬元補助金，最長補助3年。

勞動部勞動力發展署中彰投分署今天發布新聞稿指出，勞動部及教育部合作推動的「青年就業領航計畫」，結合各部會協助開發優質職缺，提供青年職場學習體驗的機會。

中彰投分署表示，除薪資收入外，還可獲得每月1萬元補助金，最長補助3年，計畫結束後，還有多項大學升學配套方案供選擇，近5年來已協助近2000名青年進入職場體驗，將受理報名至3月18日截止。

「青年就業領航計畫」幫助青年進入職場探索並確立職涯方向，先工作再讀書，未來更有機會學以致用，中彰投分署以就讀高職畜產保健科的阿翰為例，從小對飼養「爬蟲類」和「昆蟲類」有很大熱忱，雖在學校學到了許多畜牧及獸醫相關知識，但不確定自己的未來要做什麼。

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中彰投分署表示，阿翰畢業前參加了青年就業領航計畫，選擇到農牧科技公司擔任蜂農工作，這家公司專門作生物防治，用本土平腹小蜂防治外來種荔枝椿象，阿翰從工作中學習到各種環境下昆蟲及誤闖民宅的爬蟲類習性，也在資深同事帶領下，了解到生物防治及友善環境保護的重要性，更進一步與同事和其他愛好者交流心得。

中彰投分署指出，阿翰在這個計畫的3年裡，找到了自己的職涯目標，準備與志同道合的夥伴一起開1家特殊寵物餐廳。目前阿翰先在朋友的工作室中做環境教育及手作體驗的工作，結合興趣和工作，一步一步實現自己的夢想。（編輯：謝雅竹）1130223