景氣回溫 1月製造業加班工時連7月正成長

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（中央社記者潘姿羽台北14日電）主計總處今天發布113年1月底工業及服務業受僱員工統計，製造業加班工時連續7個月正成長，且幅度擴大，主計總處官員認為，已經看到製造業景氣慢慢回溫的現象。

景氣變動時，廠商多會先以調整加班工時因應，而後才會視需求增加或減少人力，因此加班工時與景氣連動密切。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，110年製造業景氣暢旺，當時製造業加班工時達15至16小時的水準，111年下半年起，全球景氣趨緩、終端需求疲弱，連帶影響國內製造業表現，加班工時降至13至14小時，不過去年7月至今，製造業加班工時連續7個月正成長，今年1月回升至15.3小時、年增2.2小時，從趨勢及絕對值來看，都顯示製造業景氣慢慢復甦。

陳惠欣表示，1月製造業加班工時傳出正面訊號，但受僱人數還是月減1000人，如果加班工時、受僱員工人數同步正成長，復甦訊號將更明確。

至於外界關注的電子零組件製造業，1月加班工時達23小時、年增4.8小時，且連續7個月正成長，但受僱人數仍月減1000人。

陳惠欣表示，1月全體受僱員工人數年增2.8萬人，其中工業部門減少2.7萬人，服務業部門則大增5.5萬人，又以住宿及餐飲業、零售業表現較熱絡，均年增1.2萬人，顯示製造業、服務業景氣不同調的情況還是存在，製造業有好轉跡象，但還不到全面復甦，服務業則受惠於疫後復甦、年前消費力道強勁，表現熱絡。

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至於1月薪資表現，全體受僱員工平均經常性薪資為新台幣4萬6140元，獎金及加班費等非經常性薪資3萬9656元，合計後總薪資平均為8萬5796元，年減18.54%；剔除物價因素後的實質經常性薪資年增0.50%，實質總薪資則年減19.98%。

陳惠欣表示，外界關注實質薪資表現，但1、2月薪資及物價都會參雜農曆春節因素，去年農曆春節落在1月下旬，今年則是2月上旬，影響廠商發放年終獎金時間，因此1月實質薪資變化較不具參考價值，建議2月數據出爐後，再併計前2月結果觀察。（編輯：潘羿菁）1130314