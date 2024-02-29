AI及春節備貨效應 1月批發業營收創同期次高

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（中央社記者劉千綾台北29日電）AI、高效能運算等新興應用商機挹注，加上春節備貨效應，1月批發業營業額達新台幣1.11兆元，為歷年同期次高，年增21.9%，經濟部表示，隨著出口動能回溫，以新科技需求帶動，預估今年前2月和首季批發業呈正成長態勢。

經濟部今天公布今年1月批發業營業額1兆1157億元，年增21.9%，統計處副處長黃偉傑表示，由於前2個月出口預測將為正成長，在出口好轉及國內需求成長等因素加持下，批發業前2月預估將正成長3.5%至5%。

進一步觀察行業別，占比最大的機械器具業營業額達5014億元，寫下歷年同期新高紀錄，年增30.4%，主因受惠AI（人工智慧）、高效能運算等新興應用商機持續發酵，推升相關電子零組件出貨動能。

農曆年前拉貨力道提升，以及部分進口車到港挹注，推升汽機車業營業額為854億元，年增36.1%；建材、化學材料、藥品及化粧品業，受惠春節長假前備貨動能轉強，分別年增24.9%、29.2%及10.4%。

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建材業結束長達18個月衰退週期，1月營業額達1079億元，年增24.9%，黃偉傑說明，轉正主因為春節時間落點不同，雖然營造業去年下半年景氣復甦，但成長態勢尚不明朗，就目前觀察，國內建廠、民間住宅需求好轉，但尚未恢復以往暢旺態勢。

黃偉傑表示，因農曆春節工作天數減少，預估2月批發業營業額為7227億元至7486億元，年減16.1%至13.1%；扣除季節因素，由於AI需求強勁，以及備貨效益增強，合計今年前2月批發業營業額將年增3.5%至5%，首季有機會正成長。（編輯：張均懋）1130229