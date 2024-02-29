AI需求強挹注1月工業生產指數翻紅 經部估首季成長

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（中央社記者劉千綾台北29日電）AI伺服器及零組件需求強勁，推升1月工業生產指數翻紅、年增15.98%，經濟部表示，扣除季節因素，累計前2月製造業生產指數維持正成長，在AI科技及國內需求挹注下，預估今年工業生產指數逐季成長，首季正成長機率高。

經濟部統計處今天公布1月工業與製造業生產指數概況，其中工業生產指數91.83，年增15.98%；製造業生產指數為91.68，年增16.63%，表現優於原先預估9.6%至14.7%成長。

資訊電子產業方面，1月電子零組件業年增10.73%，結束長達16個月衰退週期，統計處副處長黃偉傑表示，主因12吋晶圓代工受惠AI（人工智慧）與高速運算等應用拓展而增產，加上IC設計、大尺寸面板因去年基期較低呈現增產；其中積體電路業指數97.25，寫下同期第2高紀錄。

1月電腦電子產品及光學製品業指數116.28，創歷年同期新高，年增高達35.30%、連7紅，黃偉傑分析，主要受惠AI應用及雲端資料服務需求暢旺，加上農曆年前備貨需求挹注。

傳統產業中，除基本金屬業連2紅，化學材料及肥料、機械設備業、汽車及其零件業皆轉為正成長。其中機械設備業止步連20黑、年增19.41%，黃偉傑表示，1月轉正為季節因素，未來走勢雖持續好轉，但全球經濟成長持平影響廠商投資動能，較為保守、謹慎，後續尚待觀察。

值得注意的是，受惠歐美維修需求增加，以及國內下游客戶需求成長，推升1月汽車及其零件業指數112.86，成長幅度高達42.52%。

黃偉傑表示，國內經濟還不錯，美國表現尚可，唯獨中國大陸景氣，尚須觀察中國官方政策效益是否發酵，預估工業生產指數將逐季成長，若無黑天鵝或灰犀牛事件發生，首季正成長機率很高。

由於AI強勁需求，近期公布的1月外銷訂單金額為484.2億美元，年增1.9%，表現超乎預期。黃偉傑表示，工業生產指數同樣受AI及國內需求等挹注，加上AI伺服器主要產能在台灣，轉正速度料將快於外銷訂單。

根據經濟部預估，2月製造業生產指數為73.91至77.91，年減6.3%至1.3%；合計1、2月來看，製造業生產指數為82.80至84.80，年增5.1%至7.7%。（編輯：林興盟）1130229