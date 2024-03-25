AI需求挹注 前2月工業生產指數年增7.24%

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（中央社記者劉千綾台北25日電）受惠AI、高速運算與雲端服務等需求增加，經濟部今天公布前2月工業與製造業生產指數年增7.24%、7.47%，製造業首季站穩正成長態勢，預估將逐季上升；隨著全球景氣回升，除帶動半導體、伺服器等供應鏈，也有助抬升傳統產業動能。

經濟部統計處今天公布2月工業與製造業生產指數概況，由於農曆春節落點不同，導致2月工業和製造業生產指數皆轉為負成長，分別年減1.1%、1.2%。累計今年前2月製造業生產指數較去年同期增加7.47%，其中以資訊電子工業貢獻較多。

進一步觀察6項主要中行業，除化學材料及肥料業呈現年減，其餘表現皆為正成長。資訊電子產業方面，累計前2月電子零組件業、電腦電子產品及光學製品業都有雙位數成長。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，前2月電子零組件業生產指數為87.1，年增10.11%，主因12吋晶圓代工受惠AI與高速運算需求強勁而持續增產，以及IC設計、主機板、DRAM、大尺寸面板等產品，在去年同期比較基數偏低下呈現增產所致。

電腦電子產品及光學製品業方面，累計前2月平均生產指數102.87，創歷年同期新高，年增18.28%。黃偉傑分析，主因AI應用及雲端資料服務需求成長，加上手機鏡頭規格持續提升，帶動伺服器、行動裝置鏡頭、其他電腦設備及零組件等生產上揚。

傳統產業方面，累計前2月基本金屬業、機械設備業分別年增3.78%、 3.65%，主因受惠客戶回補庫存需求增加，去年同期比較基數相對較低；此外電動轎車、汽車零件需求增加，推升汽車及其零件業年增8.82%。

前2月化學材料及肥料業年減0.34%，是唯一負成長的行業，黃偉傑直言，受中國產能開出等影響，拉長化學材料衰退時間，但減幅已經收斂，預估第2季成長將較明顯。

黃偉傑進一步指出，去年下半年開始，伺服器等高階製程撐住國內製造業表現，且美國經濟韌性超乎預測，國際機構近期提高今年經濟成長率預估為2.6%，與去年相近，顯示全球經濟回升態勢，除了帶動國內半導體、伺服器等供應鏈成長，也將抬升傳統產業動能。

根據經濟部預估，3月製造業生產指數為90.27至94.27，年增1.5%至6%；首季製造業生產指數估為86.52至87.85，年增5.3%至6.9%，看好製造業將逐季成長，與主計總處預估的出口逐季成長態勢相符。（編輯：黃國倫）1130325