疫後報復性出國助攻 去年民間消費成長率衝8.41%創近30年新高

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（中央社記者潘姿羽台北4日電）民眾被COVID-19疫情悶了近3年，邊境解封後，迎來消費大爆發。主計總處統計指出，2023年民間消費成長率衝上8.41%，創近30年最大增幅，其中台灣民眾國外消費貢獻度超過4個百分點，可見「報復性出國」熱潮也推升民間消費成長。

主計總處1月31日公布去年全年國民所得概估統計，由於投資動能疲弱，拖累經濟成長，2023年經濟成長率概估為1.40%，較預測數減少0.02個百分點。

內需方面，雖然去年第4季投資不振，民間消費卻十分火熱。主計總處官員指出，隨著國內逐漸擺脫疫情陰霾，消費動能回升，加上去年下半年掀起「報復性出國」熱潮，台灣民眾在國外消費強勁成長，同步讓民間消費飆出好成績。

主計總處指出，2023年全年民間消費規模突破新台幣11兆元大關，改寫歷史新高，其中民間消費成長率8.41%，創下近30年最大增幅。

主計總處官員說明，以去年民間消費成長率8.41%來看，民眾國外消費貢獻度超過4個百分點，顯示去年民間消費成長率得以寫下近30年新高，報復性出國熱潮是一大助力。

官員說明，疫情之前，全年台灣民眾國外消費金額可達6000億元規模，平均每季約1500億元，然而，2020年初爆發COVID-19疫情，台灣民眾國外消費金額急遽萎縮，單季規模降至百億元以下，直到2022年10月邊境解封，金額才回升，並於2023年第2季重新突破千億元，而後持續成長，「去年下半年是（國人出國）高峰」。

報復性出國熱潮助攻下，主計總處統計顯示，2023年台灣民眾在國外消費金額和2022年相比，成長6.5倍，相當驚人。

不過以國內生產毛額（GDP）結構來說，國人出國消費屬於服務輸入，會同時記在「民間消費」與「進口」，前者為加項、後者為減項，一正一負相抵；也就是說，國人國外消費雖可推升民間消費，但並不影響整體GDP及經濟成長率。

2023年台灣經濟靠消費獨撐大樑，展望2024年，主計總處及國內智庫普遍認為，成長模式轉為內外需並進，經濟成長率應可回升至3%以上。

中經院副研究員陳馨蕙也說，觀察今年1月未季調的台灣非製造業經理人指數（NMI），已連續15個月擴張，可見台灣內需表現穩健，「今年內需不會差」。

不過陳馨蕙指出，訪查廠商時，旅宿、餐飲業者多表示，明顯感受到疫情帶來的消費習慣轉變，年輕人與中老年人的消費習慣也有很大不同，業者必須思考商業模式如何調整，才能延續業績成長動能。（編輯：林淑媛）1130204