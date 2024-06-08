0602-0608一週大事

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一週大事關注焦點：印度大選／南韓中止919軍事協議／帛琉遭網攻／六四天安門事件35週年／黃仁勳／國防革新／再生醫療法三讀

國際新聞

★印度大選落幕總理莫迪贏得第3任期 執政聯盟席次不如預期

印度第18屆國會下議院選舉在5日完成開票，以「印度人民黨」為首的執政聯盟仍取得多數席次，但表現不如預期，印度人民黨本身也未能如先前兩屆那樣一黨就過半。執政聯盟7日召開會議，推選現任總理莫迪為多數黨領袖，第3度出任總理一職。分析認為，印度在莫迪執政下，於全球外交舞台上扮演著日益重要的角色，印度擁有的是利益關係而非盟友，儘管人權團體警告印度專制主義抬頭，一度被排斥的莫迪仍被歐美拉攏，作為制衡中國的一股力量。

★南韓中止919軍事協議 分界線可軍事訓練、重啟擴音器喊話

近期北韓陸續向南空飄帶有垃圾穢物的氣球，並進行GPS電波干擾、試射飛彈等挑釁，南韓總統尹錫悅於4日批准全面中止實際上已有名無實的919軍事協議，通報北韓後即刻生效，屆時南韓軍方將可恢復在軍事分界線一帶進行軍事訓練，並利用擴音器喊話反擊北韓挑釁。

★環境科學家成墨西哥首位女總統 薛恩鮑姆擅於冷靜應對危機

前墨西哥市市長薛恩鮑姆3日向支持者宣布在墨西哥總統大選中獲得勝利。（路透社）

前墨西哥市市長薛恩鮑姆以壓倒性票數，獲選墨西哥史上首位女總統，她是一位信奉左派理念的環境科學家，為人所知的形象是能夠在危機時刻保持冷靜。薛恩鮑姆勝選意味拉丁美洲人口和經濟產出最大的兩個國家巴西和墨西哥，仍然堅守在政治光譜的左側。

★南非大選執政黨非洲民族議會未過半 30年來首次

南非大選2日結束計票，執政黨非洲民族議會得票率跌至僅40%創史上新低，只獲國會400席中的159席，是1992年廢止種族隔離、1994年舉行不分種族的平等大選以來首度無法在國會過半。分析指出總統拉瑪佛沙面臨艱難抉擇，非洲民族議會一黨獨尊的時代恐告終。

★美媒：美政府調查AI大咖壟斷 輝達微軟OpenAI皆被點名

美國媒體報導，聯邦貿易委員會與司法部近期將就調查人工智慧大廠，如微軟、谷歌（Google）、輝達、OpenAI等業者，是否涉及壟斷達成協議。聯邦貿易委員會將調查微軟是否刻意協議控制Inflection AI，但交易過程規避委員會監管。司法部將主導調查輝達的晶片供應合約或其他運作是否違反競爭行為。

★韓國三星電子成立55年首起罷工 員工「集體請假」

三星電子員工7日在公司大樓前舉牌抗議。（路透社）

韓國科技巨擘三星電子的員工7日展開罷工，約有10名工人在首爾的主要辦公室前抗議，這是公司於1969年成立以來首度發生罷工，管理階層從1月以來一直與工會談判工資問題，但雙方未能縮小分歧。

★諾曼第登陸80週年拜登矢言不背棄烏克蘭 澤倫斯基與老兵相擁互讚英雄

二戰諾曼第登陸屆滿80週年，西方國家領袖6日齊聚法國北部海灘出席紀念活動，包含東道主法國總統馬克宏、美國總統拜登、英國國王查爾斯三世、加拿大總理杜魯道、烏克蘭總統澤倫斯基等人。拜登強調，美國在他領導下「不會背棄」烏克蘭，澤倫斯基在活動中一度蹲下來與一名坐輪椅的老兵相擁，並互讚英雄，令人動容。

★帛琉被網攻2萬份政府文件遭竊 惠恕仁將矛頭指向中國

帛琉今年3月遭遇重大網路攻擊，發生在帛琉與美國續簽為期20年的經濟和安全協定之後不久，2萬份政府文件被竊，含美日機密資料。帛琉總統惠恕仁5日表示，經數據分析顯示，該勒索軟體很可能是在俄羅斯研發，從馬來西亞發出，而且「看起來很像與中國有關聯」，惠恕仁也提到這起事件敲響警鐘，台灣、日本和美國都已提出願意協助帛琉加強數位安全

★天安門事件35週年 罹難者家屬誓為親人討公道：不讓你們白白付出

六四罹難者的親屬前往北京萬安公墓祭拜，圖為天安門母親發起人張先玲（前左一）與罹難者親屬們在墓前致哀。（中國讀者提供）中央社記者呂佳蓉傳真 113年6月4日

今年是六四天安門事件35週年，罹難者家屬4日依往例前往北京萬安公墓祭拜，並發表祭文。今年祭文寫道，歷史不能忘卻，並永遠記住罹難者們，「我們必須要為失去的親人做些事情，絕不能讓你們的生命白白付出」。罹難者家屬也盼領導人能夠承擔歷史的責任，讓六四能公開、公平、公正地解決，告慰六四遇難的亡靈。

★墨西哥現首例人類染H5N2禽流感變異株死亡 病毒來源不明

世界衛生組織5日表示，全球出現首例人類感染H5N2禽流感變異株死亡病例，死者是墨西哥一名59歲患者，出現發燒、呼吸短促、腹瀉與噁心等症狀後，4月24日死亡。患者沒有家禽或其他動物接觸史，並有多種潛在健康狀況，但不清楚病毒來源。

國內新聞

★黃仁勳與AI炒熱COMPUTEX話題 4天8.51萬人次參訪年增7成

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）4日在2024台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）參訪鴻佰攤位，與鴻海董事長劉揚偉（右）互動、喊話。中央社記者翁睿坤攝 113年6月4日

2024年台北國際電腦展（COMPUTEX）7日落幕，4天展期間共吸引8萬5179人次的資通訊產業買主及專業人士，較去年成長7成。今年最大亮點無疑是「矽谷AI三巨頭」輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰、英特爾執行長季辛格來台演講，展覽不僅呈現AI應用百花齊放，也顯示台灣產業供應鏈位居全球關鍵地位。

★輝達攜手鴻海高雄建AI先進算力中心 估2026年完工

鴻海4日宣布，將攜手輝達以人工智慧晶片GB200伺服器為核心，在台灣高雄建置先進算力中心，總計共64櫃、4608顆繪圖處理器（GPU），預計2026年完工，將運用輝達的AI、數位孿生（Digital Twin）和機器人平台，推動技術創新，雙方將以Omniverse創建數位孿生應用，陸續導入智慧製造、智慧電動車、智慧城市平台。

★從劉德音手中接下台積電董事長 魏哲家：投資永遠是台灣優先

台積電4日召開股東會，並順利完成董事改選，魏哲家順利從劉德音手中接下董事長一職，開啟一人掌舵台積電的新航程。在AI人工智慧引領新工業革命來臨之際，魏哲家指出台積電一直都會有競爭對手，不過對手不太可能追上台積電；面對台海地緣政治風險，魏哲家強調，台積電最先進的製程一定從台灣開始，投資第一優先選擇台灣，第二是台灣，第三也還會是台灣。

★基隆潮境公園路口坍方波及10車2人送醫 研判地震降雨釀災估6/11搶通

基隆市中正區北寧路潮境公園路口處3日下午發生土石崩落。中央社記者吳家昇攝 113年6月3日

基隆潮境公園路口處3日下午發生嚴重坍方，交通雙向阻斷，有9部車及1部機車被土石掩蓋受困，2人輕傷送醫治療。公路局北區養護工程分局初估坍方規模長度50公尺、高度30公尺、寬度30公尺，坍方量達2萬2000立方公尺，研判是地震及降雨造成坍方，預估11日端午連假後才會搶通。

★再生醫療法三讀 禁胎兒提供細胞、恩慈治療有條件免完成人體試驗

立法院會4日三讀通過再生醫療法，條文明定，執行再生技術前應進行並完成人體試驗，但恩慈治療有條件免完成人體試驗。為避免無行為能力者被迫提供細胞，代理人做決定應經公證，且胎兒禁止為細胞、組織提供者。非醫療機構不得執行再生醫療，違者最高處新台幣2000萬元罰鍰。

★顧立雄啟動國防革新 取消傳統刺槍術、廢除官兵休假互助回報

顧立雄啟動國防革新項目。（中央社製表）

顧立雄接任國防部長，是國防二法通過以來真正實現文人領軍的目標，上任迄今他已啟動多項被基層官兵評為「有感」的革新，包含取消形式主義性質的傳統刺槍術、廢除官兵休假互助回報、國軍官士兵出國可自由行、取消陸官校慶踢正步、作戰與戰術層級回歸參謀總長、正副主官留值規定恢復常態、安全查核效仿美軍以接觸機密等級管制。

★政院對國會職權修法提覆議 7理由認定窒礙難行

行政院6日針對立法院會日前三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案提出覆議，7點覆議理由包含沒有實質討論，違反民主原則；混淆雙首長制，質詢總統違憲；無差別調查民眾，聽證範圍過廣；「藐視國會」定義不明，恣意擴大立院職權等。這是行政院自行憲以來第14次提出覆議，行政院依法必須在呈請總統核可後，最晚於6月14日移請立法院覆議。

★陸委會：台灣旅行團赴陸後 一團員遭留置調查數日

陸委會6日指出，一個台灣旅行團日前赴中國大陸旅遊後，其中一名團員被帶走留置調查數日才獲釋，直到旅行團返台後數日才獲釋，這是第一次發生赴陸旅行團成員被留置。交通部觀光署表示，旅行社有依法通報，當事人也已平安回到台灣；據相關人士說，可能是當事人退休前職業較特殊才被中國留置調查。

★8年諮商紅龍果准入日本 規劃6月底前首輸2千箱

歷經8年諮商，日本農林水產省5日公告台灣三角柱屬整屬紅龍果，包含紅肉、紫紅肉及雜交種皆可輸入。農業部次長胡忠一表示，登錄輸日紅龍果外銷供果園業者計有6家，其中1家規劃在6月底前首發輸出12公噸、計2000箱。

★世界盃柯柏挑戰賽 唐嘉鴻難度6.8完美落地寫生涯最高分摘金

台灣男子體操好手唐嘉鴻2日在柯柏舉行的體操世界盃挑戰賽再度嘗試6.8分的難度動作，這次完美呈現、順利落地，已經為巴黎奧運做好準備。（翁士航提供）中央社記者黎建忠傳真 113年6月3日

「亞洲貓王」唐嘉鴻確定取得巴黎奧運的參賽資格後，馬不停蹄地出國以賽代訓，2日在斯洛維尼亞港都柯柏舉行的體操世界盃挑戰賽，再度於單槓決賽挑戰6.8的難度分，寫下生涯新高的15.400分摘金。教練翁士航強調，「現在就是要讓全世界知道，我們就是要去搶奧運金牌的。」