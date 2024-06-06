文人領軍 顧立雄啟動國防革新項目一次看

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（中央社記者游凱翔、吳書緯台北6日電）顧立雄接任國防部長，為國防二法通過以來真正實現文人領軍的目標，上任迄今，已啟動多項被基層官兵評為「有感」的革新，中央社帶您一次了解相關革新措施。

取消形式主義性質的傳統刺槍術

刺槍術屬近身格鬥一環，面對戰爭型態日新月異，但數十年來刺槍訓練方式並無太大改變，甚至被譏為「表演性質」，存廢議論已久。

顧立雄6日在立法院外交及國防委員會備詢時宣布，現行國軍訓練項目中有近戰格鬥基本教練，因此凡不符合近戰格鬥概念範圍均取消，像傳統突刺等不具近戰格鬥精神、形式主義過多不符合戰訓本務等項目，都會加以取消。

廢除官兵休假互助回報

休假互助回報目的，原是讓部隊幹部掌握官兵休假狀況，避免「出亂子」，但多年來已淪為「為了回報而回報」，例如必須照三餐回報，且回報內容必須包括「我在哪、我在做什麼、有無外出、是否在外過夜」等內容，造成官兵無法好好休假。

顧立雄6日宣布，已確定要廢除休假時每天回報，改為「有事再回報」，但會在離營宣教時提醒官兵休假注意事項，包括不可酒駕、遵守法紀等項目。

國軍官士兵出國可自由行

以前軍人出國僅限「跟團」，目的是為保護安全與防止洩密，但實務上造成官士兵旅行不便，且衍生名為跟團、但「中途脫隊」，或委請旅行社開立證明等造假方式。

國防部5日頒布「國軍人員出國業務作業規定」修正案，並開放自助旅行，但必須檢附行程規劃表，詳述出國行程和航班路線、住宿地點。回國後應繳交護照影本（蓋出入境章戳）或出返國登機證、機場申請的出入境證明文件等，及住宿飯店證明；如果跟團必須檢附旅行社契約書正本、行程表。

顧立雄強調，雖然開放自由行，但仍得注意疫情及旅遊警示，同時慎防敵對勢力滲透，因此會加強反滲透教育。

取消陸官校慶踢正步

陸軍官校建校今年邁入100週年，校方預定6月16日舉行校慶活動，並演出踢正步軍容。至於原規劃聯兵旅將參與校慶活動，國防部近日已通令聯兵旅回歸戰訓本務，不需出席，僅由官校學生踢正步即可。

顧立雄6日宣布，因官校學生連已為此次校慶訓練踢正步數月，尊重前國防部長邱國正決策，不予改變；但是他要求，「未來校慶以齊步為主，不再踢正步」。

作戰與戰術層級回歸參謀總長

中共5月23日宣布舉行「聯合利劍2024A」對台軍演，顧立雄宣布開設應變中心，聽取約5分鐘的敵情狀況簡報後便離席、未有裁示，後續由參謀總長梅家樹上將接續約3小時處置措施會報。相較過往軍職出身部長會直接給予裁示，現場將官事後坦言不習慣，但此舉代表回歸常態制度。

綜合專家看法，國防部長應總管「政策與軍政」，「軍令與作戰計劃指揮」則是參謀總長與參謀本部的權責，將領不習慣是因為歷任部長管太多，「指揮作戰」是高度軍事專業領域，落實分工與授權才是正道。

顧立雄6日備詢時說明，國防部長應該專注於政策、戰略與建軍整體評估；戰略層級以下的作戰與戰術層級，交由參謀總長負責。依照國防組織法規定，組織三軍是總長的職責，但是在戰略層級以上事務，他會跟總長一起討論執行。

正副主官留值規定恢復常態

近2年因中共機艦侵擾及情勢嚴峻，國防部要求各單位正、副主官不得同時離營，但顧立雄5日視導資通電軍指揮部時裁示，經長時間運作，參謀本部與各級的指揮機制，都已累積相關的經驗，應處得宜。

國防部經過縝密研討，決定即日起將各級正、副主官留值的規定恢復常態，依照民國112年經常戰備時期突發狀況處置規定執行，以兼顧各級幹部對家庭的照顧，並有利於國軍人才的長留久用。

安全查核效仿美軍以接觸機密等級管制

顧立雄6日在立院指出，國軍將效仿美軍，改為不以階級，而是按照接觸機密的等級，來進行安全查核及人員管制，近期國軍已完成初步案件擴大查核，將進行第2階段安全查核。（編輯：林克倫、張若瑤）1130606