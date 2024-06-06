顧立雄：未來陸官校慶以齊步為主 不再踢正步

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（中央社記者游凱翔、吳書緯台北6日電）陸軍官校慶祝百年校慶，將演出踢正步軍容。國防部長顧立雄今天表示，他尊重前部長邱國正決策，此次僅取消聯兵旅踢正步並回歸戰訓本務、維持學生踢正步，但也要求，未來校慶以「齊步」為主，不再踢正步。

陸軍官校建校今年邁入100週年，校方預定6月16日舉行校慶活動，同時將演出踢正步軍容，至於原規劃聯兵旅將參與校慶活動，國防部近日已通令聯兵旅回歸戰訓本務，不需出席，僅由官校學生踢正步即可。

顧立雄上午赴立法院外交及國防委員會業務報告，並備質詢。同時這也是顧立雄擔任國防部長後，首次列席委員會並備詢。

民進黨立委沈伯洋關切踢正步議題，顧立雄說明，原本6個聯兵旅將各派1連參與校慶並踢正步，但這部分他認為要回歸戰訓本務，將其取消。因此，百年校慶還是以學生為主體，聯兵旅不必參與。

顧立雄也提到，因為官校學生連已訓練踢正步數月，他尊重前國防部長邱國正的決策，不予改變。但是他也要求，未來校慶以齊步為主，不再踢正步。（編輯：楊蘭軒）1130606