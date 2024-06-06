洪申翰：國軍出國旅遊可自由行 軍隊文明管理里程碑

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（中央社台北6日電）民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰宣布，成功爭取軍人、軍校老師，出國旅遊可以「自由行」，強制跟團的規定終於鬆綁。他感謝前後任國防部長邱國正、顧立雄，這是軍隊文明管理的重要里程碑。

他昨天深夜透過臉書表示，過去幾十年來，所有國軍、軍校老師、軍職醫護、甚至連國防醫學院裡教學與軍事機密完全無關科目的老師、行政人員，出國都被強制要求跟團，連參加國際學術研討會都有困難。受這個規定管制的人數，可能高達18萬人。

他說，如此強制綁旅行團才能出國的規定，名目上是為了保護安全與防止洩密，但實際執行起來卻是「事前無管理、當下無強制、事後無稽查」，管理效果極低，都是相當形式主義的行政作業而已。

他說，今年３月他向國防部提出質詢，要求鬆綁無效的管理作法，合理保障國軍出國旅遊的權益，終於得到前國防部長邱國正初步的正面回應。

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他的團隊後續和國防部開了好幾次討論會議，建議國防部可以參考國安局、中科院的的做法，使用更有效的保安與機密管制方法，不要再讓如此無效的管制手段，困擾這麼多人。

洪申翰說，國防部告訴他最新規定，除了原有「團體旅遊」外，將正式新增「自助旅遊」相關規定，同時為了保障國軍人員安全，也納入外交部、衛生福利部疾病管制署的旅遊建議指標。（編輯：陳正健）1130606