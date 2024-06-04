洪申翰批徐巧芯 胡亂且惡意指控根本是反智

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（中央社記者林敬殷台北4日電）民進黨政策會執行長王義川日前發言風波，連日來，引發藍綠立委相互指責。民進黨立委洪申翰今天表示，他接受民眾陳情要求提升通訊品質，和國民黨立委徐巧芯指控的監控、收集個資，毫無關係，將兩者胡亂且惡意的連結，根本是反智。

王義川日前在政論節目上表示，民進黨可以用手機訊號的定位去比對不同群眾運動民眾的屬性，引發外界議論。

針對徐巧芯昨天以「驚爆」字眼，形容中華電信承認有民進黨立委要求電信業者5月21日（群眾聚集立法院抗議藍白立委修法）活動調度基地台，洪申翰回應指出，要求提升通訊品質，維持民眾的通訊權益，和個資監控一點關係都沒有，還有人要把兩者胡亂連結，根本就是反智。

洪申翰並在社群媒體上出示5月13日立法院發函要求中華電信加強通訊品質的公文，並表示「行動基地台車的臨時增設，是用來提高人群聚集處的手機通訊流量」、「根本跟手機用戶的個資收集無關，更不用扯什麼監控。這種胡扯胡亂連結，不只毫無專業，根本就是反智。」他表示尊重立委查弊，「但麻煩腦子要拿出來用，好嗎？」

徐巧芯隨即在社群媒體反擊，她表示自己經詢問立法院總務處，洪申翰出示的公文，其實只是增加立法院青島一館的館內訊號而已，跟她質詢中華電信董事長郭水義時，對方承認的綠委要求增加「移動式基地台」完全是兩回事，而且公文上的是5月17日，但質詢問的是5月24日，連日期都對不上。

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洪申翰今天傍晚在立院舉行記者會時表示，他的立委辦公室就在青島一館，從今年2、3月就發覺手機通訊訊號時好時壞，因此在5月中旬反映給中華電信，對方告知，立院已有申請通訊強化改善工程，但尚未執行。

洪申翰說，5月21日當天，聚集的民眾比預期還多，並就接到參與集會的民眾反映手機訊號不佳，於是要求中華電信比照其他大型集會，加派行動基地台訊號車改善通訊品質，「事情就這麼簡單」，「再普通不過的選民服務」，到底錯在哪裡，不懂有什麼好驚爆，還胡亂連結到收集個資、監控人民，這根本就是反智，甚至是惡意的胡亂連結。（編輯：翟思嘉）1130604