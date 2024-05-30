增加邦交國？林佳龍：有國家想建立更緊密關係

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北30日電）台灣的邦交國目前剩下12國，邦交國數字成為關注焦點。外交部長林佳龍今天表示，現在確實有一些國家想跟台灣建立更緊密的關係，台灣秉持價值外交的路線，不因多一個、少一個邦交國，涉入金錢外交。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長林佳龍報告業務概況，並備質詢；這是林佳龍接任外交部長後，首次赴立法院進行業務報告。

國民黨立委徐巧芯質詢，首先關切林佳龍是否會如同前任外交部長吳釗燮，常把外交部X平台或Threads當自己的粉專，也常在公開場合發表國防的相關議題。

林佳龍回應，他自己也有社群媒體，外交部官方平台就以機關資訊發布為主，而他對外發表看法，就以外交部主政為主，但就像立法院是「外交及國防委員會」，都是國安一部分，如何分工合作，可透過更高層次來溝通協調。

徐巧芯詢問，吳釗燮於外交部長任內斷了8個邦交國，所以被稱為「斷交部長」，詢問林佳龍有關爭取新的邦交國計畫，並期許能成為「建交部長」。

林佳龍指出，現在確實有一些國家想跟台灣建立更緊密的關係，台灣秉持價值外交的路線，不因多一個；少一個邦交國，涉入金錢邦交，確實有一些台灣邦交國的周邊國家，為了國家的發展，因而覺得跟台灣交往有正面的地方，「所以我們希望可以多交朋友」。

國民黨立委王鴻薇質詢，關切現有12個邦交國到今年底前，是否有可能與台灣斷交。

林佳龍強調，中共是一定會出手挖台灣邦交國，所以要做最壞的打算，做最好的努力，中共使用很多的手段，舉例來說，有些國家涉及到華為公司，華為只要進入該國後，就有可能影響通信、資通訊，甚至還有很多當地人民需要的建設跟服務，但美國與台灣的理念相近國家有乾淨網絡，台灣友邦需要數位建設跟服務，若台灣也能參與，邦交國就不會很孤單。（編輯：張若瑤）1130530