林佳龍：深化友邦夥伴關係 將積極推動元首外交

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（中央社記者吳昇鴻台北28日電）外交部長林佳龍30日將赴立法院業務報告，他在書面報告指出，將深化與友邦的夥伴關係，但不會和中國進行沒意義的金錢外交競逐，將積極推動元首外交，建議總統賴清德適時赴各友邦訪問，增進與友邦高層情誼、強化互信。

林佳龍30日將赴立法院外交及國防委員會報告外交施政計畫。根據書面報告內容，林佳龍表示，過去8年來，踏實外交奠立良好基礎，信賴外交讓台灣獲得更多的國際支持，台灣已經成為國際可信賴的夥伴。

他說，今後將帶領外交團隊，全力推動價值外交，以民主、和平與繁榮來深化台灣的國際連結，建立民主共同體、安全共同體及經貿共同體，藉以提升及鞏固與邦交國的關係，強化與無邦交友好國家的實質關係，尤其深化與理念相近國家合作，讓世界上架台灣。

林佳龍指出，在台灣主權與台海和平穩定所受到的威脅方面，除區域安全局勢不斷變動外，更面對中國變本加厲的軍事恫嚇、外交打壓及經濟脅迫、灰色地帶侵擾活動以及運用心理戰、輿論戰、法律戰等混合戰型態，如中國在台灣周圍進行針對性軍演，威脅台灣民主自由及區域和平穩定現狀，令人遺憾。

林佳龍表示，邦交國是台灣最親近的朋友，台灣非常願意協助友邦發展，政府會持續全力鞏固邦誼，深化與友邦的夥伴關係，但是不會和中國進行沒有意義的金錢外交競逐，外交部會持續積極推動元首外交，並將建議賴總統適時赴各友邦訪問，增進與友邦高層情誼，強化互信。

他表示，為因應友邦及其他友好國家對援助計畫的需求，包括如科技防災等各項新興援助項目，外交部除了加強和其他部會合作推動，並將增加國際合作發展相關預算，逐步提高「政府開發協助」（ODA）佔國民所得毛額（GNI）的比例，實現與友邦及友好國家共好目標，也將持續提升與邦交國在基礎建設、貿易及投資議題上的雙向合作，帶來雙贏局面；同時擴大與美日澳等理念相近國家在友邦進行三邊或多邊合作。

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此外，林佳龍指出，要持續加強反制中國錯誤詮釋聯大第2758號決議打壓台灣國際參與。近年來，中國持續藉由錯誤詮釋該決議，並與其所謂「一中原則」聯結，據以謬稱台灣無權參與聯合國體系等國際組織。

他說，外交部將加強並持續以各種方式向國際社會說明，確保國際社會對該決議的內容有正確瞭解，共同反制中國打壓台灣國際參與的意圖，努力開創更多空間。（編輯：謝佳珍）1130528