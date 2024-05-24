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中共對台軍演 林佳龍：台灣不會因此退讓

2024/5/24 15:26（5/24 16:36 更新）
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中共23日起對台發動「聯合利劍-2024A」軍演，外交部長林佳龍（右）24日表示，中共因台灣舉行民選總統就職典禮而發起軍演，但這涉及台灣民主發展，台灣不會因此退讓，國安等單位也正妥善因應。中央社記者郭日曉攝 113年5月24日
中共23日起對台發動「聯合利劍-2024A」軍演，外交部長林佳龍（右）24日表示，中共因台灣舉行民選總統就職典禮而發起軍演，但這涉及台灣民主發展，台灣不會因此退讓，國安等單位也正妥善因應。中央社記者郭日曉攝 113年5月24日
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（中央社記者賴于榛台北24日電）中共昨天起對台發動「聯合利劍-2024A」軍演，外交部長林佳龍今天說，中共因為台灣舉行民選總統就職典禮而發起軍演，但這涉及台灣民主發展，台灣不會因此退讓，國安等單位也正妥善因應。

第77屆世界衛生大會（WHA）27日至6月1日在瑞士日內瓦舉行，外交部長林佳龍、衛福部長邱泰源今天出席「113年『世界衛生大會』（WHA）推案雙部長記者會」，說明推動參與WHA相關規畫，並接受媒體聯訪。

針對外媒提問如何看待近日中共軍演，林佳龍說，台灣民選總統出席就職典禮是辦喜事，有來自全世界的祝賀，總統賴清德就職演說也獲得世界肯定，中共卻發動聯合軍演，這已經引起世界激烈反應，各國紛紛發表聲明。

林佳龍表示，台灣的事是世界的事，台海問題並非內政問題，而是國際關注議題，台灣不會因為中國軍演而退讓，因為這涉及台灣民主發展，更不會因為中共宣稱台灣是中國一部分，就改變台灣作為民主國家的事實。

他說，中共持續對台文攻武嚇，並在灰色地帶實施演訓，也可能隨時發動武力犯台行為，國安會跟政府單位都密切注意、妥善因應當中。

林佳龍表示，外交部已透過外館感謝所有國家關心台海情勢，也盼促使更多國家發聲，遏止中國聯合軍演，企圖侵犯台灣、改變現狀的行動。（編輯：張均懋）1130524

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