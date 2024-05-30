林佳龍：妥善規劃元首外交 促進友邦發展

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北30日電）外交部長林佳龍今天赴立法院外交及國防委員會進行首次業務報告。林佳龍表示，元首外交是總合外交很重要的一部分，過去行之有年，未來台灣的外交不只是要「固邦」還要「榮邦」，並透過理念相近國家，一起促進友邦發展。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長林佳龍報告業務概況，並備質詢；林佳龍進入會議室前，接受媒體聯訪，也被詢及對國會職權修法的看法。

曾擔任過立委、交通部長的林佳龍首先表示，回到立法院這個熟悉的地方，心情是很特別，昨天也特別拜訪外交及國防委員會召委，還有各黨立委，未來在行政、立法互動上，會全力配合立法院的運作，而有關於這次的國會職權變革，台灣是一個民主的國家，一切按照憲政跟法制來進行，如果有爭議，也有相關程序可以依循。

針對外交部日前送交立法院的書面報告，指出中國不計成本誘拉台灣友邦轉向。

林佳龍表示，中共對台灣的打壓是無所不在，特別在外交的領域上，所以台灣在參加國際組織上，確實遭遇到很大的阻力，不過這一次世界衛生大會（WHA），為台灣發言的國家，不論是數量或是強度，都比過去更強，也看到中共用聯合國大會第2758號決議，試圖扭曲聯合國過去決議的內容，反而造成美國在內國家，能夠為台灣仗義執言。

林佳龍指出，因為聯合國大會第2758號決議，不涉及台灣地位，台灣爭取參加世界衛生組織（WHO），也是基於普世價值，因為健康是沒有國界的，防疫也是如此。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林佳龍表示，元首外交是台灣總合外交很重要的一部分，元首出訪不管是鞏固邦交，或是擴展邦誼，外交部會妥善的規劃，過去也行之有年，現在台灣外交不只是說用「固邦」的方式，還要「榮邦」，不只是鞏固邦交，還要繁榮邦交，他與來台慶賀520總統就職的各代表團，深入討論如何共同發展，甚至台灣可以結合美國、日本等理念相近國家，一起促進友邦、區域共同發展。

林佳龍表示，從固邦到榮邦，友邦覺得跟台灣維持邦交最重要因素，就是台灣的發展經驗，台灣有12個邦交國，必須以站在邦交國發展，希望能達到的目標來合作，「12個國家，每個都很重要」，對每一個國家鞏固邦誼也都有信心，但是也必須對中共無所不用其極的作為有戒心。（編輯：楊凱翔）1130530